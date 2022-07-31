範圍縮小 北市5800機車格8/15起收費

2022/07/31 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府推動路邊機車格收費政策，北市停車管理工程處原訂七月初，將十二公尺以上道路的五．五萬機車格位納入收費，市長柯文哲認為這是政治問題，要停管處再想想。停管處檢討後，收費範圍縮小、格位數僅剩五千八百格，柯文哲近日聽取報告不再有意見，停管處決定從八月十五日開始收費。

原規劃5.5萬格要納入收費

主張使用者付費的柯文哲，全市廿二萬個路邊機車格從二○一九年起，分四階段逐步實施收費政策，停管處目前已完成第一、二階段鎖定商圈及捷運站周邊，收費格位累積約有六．六萬格。

第三階段鎖定十二公尺以上道路，忠孝東路、信義路等路段約五．五萬收費格位，停管處計畫七月四日起收費，四月交通會報時向柯文哲報告，當時柯覺得怪怪的、認為要再討論，還說五．五萬格要同一天收費，這不是技術問題，而是政治問題，要交通局跟停管處回去再想想。

停管處內部重新檢討，以捷運、八橫八縱幹道、公車專用道、幹線公車行經路段等周邊機車格位，擬定多種收費方案，最終以第一及第二階段的捷運周邊未納入的五千八百機車格位做為新的收費範圍，提報府級討論。據了解，柯文哲於在前兩天交通會報聽取後，並未提出任何意見，同意停管處辦理。

停管處長李昆振表示，八月十五日起以公車專用道、捷運沿線市中心未收費的格位，約五千八百格，讓民眾能有緩衝，後續也會繼續檢討，主要道路機車格收費大概是明年以後的事情。

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