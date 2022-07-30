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    首頁　>　臺北市

    北市城博會砸1300萬宣傳 挨批零星沒成效

    2022/07/30 05:30

    議員轟砸錢辦就該辦好 觀傳局︰兩波行銷 已運用外牆帆布、路燈旗等宣傳

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北城市博覽會將在八月廿七日至九月十一日於花博爭艷館舉行，先前因動用「救命錢」第二預備金八○○○多萬元籌辦，遭各黨議員齊轟刻意規避議會監督，毫無財政紀律；台北市議員許家蓓發現，距城博會剩不到一個月，光總宣傳費就花一三○○多萬元，網路宣傳僅零星局處在臉書張貼文宣，按讚人數也僅個位數、慘不忍睹，認為既然砸錢辦就該辦好，不該浪費公帑。

    台北市觀傳局說明，預計推出兩波行銷，除已運用外牆帆布、燈箱、捷運月台電視、文宣刊物、路燈旗、LED螢幕等宣傳，主力將透過知名意見領袖社群或影音平台串連，意見領袖於個人YouTube頻道影片聯播廣告，或以拍攝影片、城博會現場直播等宣傳。觀傳局表示，城博會第一波宣傳規劃從七月下旬至八月中旬，第二波則從開展後持續至閉幕。

    許家蓓調閱資料發現，城博會的宣傳預算分為規劃預算及執行預算，光是規劃總宣傳預算就花費一三○○多萬，但原預計七月辦記者會，也不了了之，在展前兩個月計畫強力宣傳、找意見領袖行銷、拍宣傳影片等，至今仍無消息。

    許家蓓批評，台北市目前僅在城博會官網放四支影片，影片內容不僅沒提到城博會，點閱數也少得可憐；基隆城博會的規模比台北大，花的錢卻比台北市少，舉辦的前兩個月就在宣傳，本次城博會是柯市長的八年成績單，若辦不好的話丟臉的也是柯文哲，應抓緊時間盡快宣傳行銷，而非大撒幣卻達不到預期效果。

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