內湖壅塞 黃珊珊牽拖前朝 陳時中批離譜

內湖交通因台北市長選戰成為話題。圖為內湖瑞光路車潮。（資料照）

2022/07/30 05:30

黃指馬英九時代開放企業總部進駐內科 沒做好規劃 陳指承擔任務 做應該做的事

〔記者何玉華、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕內湖交通因台北市長選戰成為話題，民進黨台北市長參選人陳時中昨表示，短期先做分流、長期改善捷運路網，並指北市副市長黃珊珊扯到前總統馬英九時代的規劃「太離譜了」。黃珊珊表示，內湖科學園區和內湖不同，內科交通才是問題，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸說，內科每天近廿萬人進出，造成交通壅塞，也影響到內湖居民生活。

黃珊珊提到內湖交通問題曾說，內科廿幾年前是輕工業區，以工業廠房為主，馬英九時代開放企業總部進駐，原規劃僅六萬工作人數，突增到十五萬人，道路面積與停車空間都沒重新規劃造成問題，要陳時中先惡補。

陳時中昨出席十二區後援會會長活動時表示，對內湖交通問題已有所了解，不需要太惡補，問題存在已久；黃說是馬英九規劃內科沒做好「是太離譜了」，黃做市議員、當副市長難道沒發現問題，現在被點出來，才說馬沒做好，這樣沒道理，「什麼人承擔了任務，在那個時間點就做應該做的事」，起而行比較重要。

陳時中強調，要用盡辦法解決問題，包括使用管理手段、道路交通改善，如分流、共乘、設置智慧型號誌等；長期則是區域捷運路網改善。

黃︰和內湖不同 內科交通才是問題

黃珊珊昨出席「台北友故事」記者會表示，內湖交通改善有短中長期，市長柯文哲做了很多努力，拓寬民權大橋等，在無法開闢新的聯外道路下，若要從港墘路蓋橋就要討論松山機場的存廢。

黃珊珊說，內湖捷運當初爭取的是高運量地下化，但前總統陳水扁稱若不照原核定計畫就收回預算，北市議會表決輸了，只能接受如今高架的中運量。並指內科跟內湖不一樣，內科上下班時間會塞車，內湖四通八達，不要污名化內湖。

蔣萬安︰內科塞 影響內湖居民生活

蔣萬安昨會勘關渡國中籃球場屋頂光害時表示，內科每天有將近廿萬人，當然造成交通壅塞，也影響內湖居民的生活。松山機場遷建的確有困難度，有國防安全的考量，但即便松山機場遷建有困難，也不影響他改善內湖交通的決心。

蔣萬安說，他提出改善三支箭，包括加速建置新的捷運路線、積極尋求道路闢建及透過大數據分析，事先做好分流等。

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