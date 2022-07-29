《文化局轄下拖欠廠商186萬》北市府主計人員不核銷 遭爆耍特權

2022/07/29 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市議員許淑華昨在議會爆料，文化局轄下的中山堂、文獻館今年拖欠廠商及同仁代墊款項多達一八六萬元，承辦的會計人員拖八個月不核銷，該員的父親是前北市主計處長陳高燦，「後台很硬」，且任職未滿一年就調動，批評市府管理鬆散。北市主計處坦言，該員不適任，將調至北市消防局擔任科員，重新學習。

父為前北市主計處長陳高燦

許淑華指出，中山堂、文獻館積欠五十五家廠商及同仁代墊款項，共九十四筆、一八六萬元，連衛生紙、計程車費、郵資等都讓同仁代墊，不給核銷，甚至五月舉辦研討會拖欠廠商四十三萬元，學者專家出席費和民眾稿費也都沒給，太離譜。

文化局長蔡宗雄允諾，會清查欠款。文獻館長詹素貞說，該員從南部北上工作，可能對市府核銷系統還不是十分嫻熟，已積極趕辦，目前積欠款項加班付出，只剩下十筆比較小的金額，她有天天盯，每個月開執行預算會議。主計處表示，六月廿七日召開考績委員會，七月記了兩支申誡。

但許淑華再爆料，該員被懲處後，將在八月二日調任到消防局，但依規定任滿一年才能調動，該員不適任卻可以調動，原來父親是陳高燦，「老長官女兒當然要照顧、是特權」，她要求追究懲處相關失職人員的責任。

主計處︰調任消防局盼重新學習

主計處表示，該人員原是七職等、每月薪資約五萬多元，已重新檢討，調至消防局擔任科員，就是希望該員能重新學習，了解會計人員應盡的業務本分。

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