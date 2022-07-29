台北》雙城論壇花95萬 陳佩琪亮存摺稱埋單

2022/07/29 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會不滿台北市政府不甩議會但書、堅決舉辦雙城論壇，決議要求九十五萬元費用由市長柯文哲「自行埋單」；北市府發言人陳智菡昨指出，議會決議與審計法有出入，將請示審計、主計總處進一步釐清，但柯文哲妻子陳佩琪卻於臉書亮出存摺，嗆聲「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。」

北市議會於今年初審議雙城論壇預算，經六度政黨協商後達成共識，做出但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，但北市府不甩議會，且在未提前告知、事前保密到家的情況下，仍於七月十九日視訊舉行「二○二二台北上海城市論壇」，引發各黨議員大為光火，前天三讀通過「相關支出不得動支預算及核銷」，要求柯文哲「自行埋單」所有經費。

市府︰將請示審計、主計總處

陳智菡昨回應，但書內容並未要求市府於動支前須先報知議會，且預算遭凍支後該如何處理相關支出，審計法都有相關規定，是否有違法動支、如何動支等，北市府將洽詢審計、主計總處進一步釐清。

然日前才被柯文哲公開呼籲減少發臉書的陳佩琪，昨天再針對此事於臉書發文，並附上存款金額為一百一十餘萬元的存摺照片，稱看到此新聞後特別刷本子，正好多過九十五萬，嗆聲「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。」

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