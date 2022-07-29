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    救內湖交通╱陳時中︰已有短中長期計畫 黃珊珊︰必須遷建「路障」松機

    民進黨台北市長參選人陳時中（右二）昨訪創價美術館，拿起毛筆寫書法。 （記者劉信德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（右二）昨訪創價美術館，拿起毛筆寫書法。 （記者劉信德攝）

    2022/07/29 05:30

    〔記者何玉華、鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中一席「內湖交通我來救」的發言，引起台北市長柯文哲、副市長黃珊珊論戰，黃珊珊昨稱要解決內湖交通問題，須遷建「大路障」松山機場；陳時中對此表示，在選舉的時候突然拋出一個議題，操作的成分遠大於市政建設。

    陳批黃 選舉操作議題

    陳時中昨天參觀士林區創價美術館至善館，對於內湖交通引起論戰，他說，這是長年以來的歷史共業，沒有必要再做口水戰，怎麼樣解決問題，才是重要的；至於加強加快的方式，他已經有短中長期計畫，會隨著政策的發布一一跟市民說明。

    黃珊珊昨則是對陳時中開砲，「誠摯建議」陳先惡補內湖交通問題的前因後果，若解方只有空洞的「換人做做看」，市民不會買單，陳時中做為參選人，若提不出詳盡解方，「那就先好好用功讀書吧。」

    黃珊珊指出，自己做為廿幾年的內湖南港區議員，自信對內湖交通問題「沒有人比我更了解」，其因在於原容納六萬人的地方卻擠進高達十五萬人，這便是台北市長柯文哲所稱的「都市計畫失敗」。

    黃︰中央應對遷建表態

    黃珊珊認為，要徹底解決內湖交通問題，除興建捷運環狀線外，還須遷建「大路障」松山機場，使松機的腹地與解除禁建的容積，做為內湖的「減壓空間」，同時興建更多由內湖跨越基隆河的橋樑直通市區，紓解交通瓶頸。

    黃珊珊表示，歷屆民進黨的台北市長參選人如李應元、謝長廷、姚文智等，均將「遷建松山機場」納入政策主張，但民進黨中央執政後，態度始終曖昧不明，連期程都沒有，中央應積極表態。

    陳時中則指出，松山機場遷建是一個大問題，需要大家一起討論，不會在選舉的時候突然就拋出來，若在選舉時突然拋出這類的議題，是操作的成分遠大於市政建設的憧憬。

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