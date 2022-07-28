雙城論壇開銷 柯須自行埋單

針對雙城論壇開銷，台北市議會昨三讀通過「北市府相關支出不得動支預算及核銷」的提案，要求市長柯文哲「自行埋單」。 （記者鄭名翔攝）

2022/07/28 05:30

不甩但書硬辦 議會斥遭嚴重藐視 三讀通過要柯自付139萬 市府︰將請示主計總處如何處理

〔記者鄭名翔、楊心慧／台北報導〕台北市政府堅持舉辦雙城論壇，不甩台北市議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，引發各黨市議員不滿，昨怒斥市府未告知就逕自動支預算辦論壇，嚴重藐視議會，台北市議會昨定期大會三讀通過「北市府相關支出不得動支預算及核銷」的提案，要求市長柯文哲為雙城論壇開銷一百卅九萬元「自行埋單」。

對此，北市府發言人陳智菡表示，尊重議會決議，但對於市府執行此但書預算前，是否須先告知議會、以及執行後預算遭凍支該如何處理，將再請示行政院主計總處。

議會於今年初審議市府今年度一百卅九萬元雙城論壇預算，六度政黨協商後達成共識，做出「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」但書，但市府未提前告知、事前保密到家情況下，仍於七月十九日視訊舉行「二○二二台北上海城市論壇」，引發各黨議員大為光火。

簡舒培︰市府打議會一巴掌

議會昨下午召開定期大會，現場砲聲隆隆；民進黨議員簡舒培痛批，議會既然已下但書，且北市府也未於期限內提出覆議，意即接受但書內容，故在動支此預算前都應先發函向議會說明，然北市府跳過此程序、嚴重藐視議會，「等同打我們一巴掌」。

李慶元痛斥「混帳到極點」

新黨議員李慶元痛斥「混帳到極點」，北市府針對此案的說明文字歸咎於「屬中央權責」，等同向議會嗆聲凡涉及中央的各項地方事務均不得置喙，字裡行間充滿傲慢，飆罵「當六屆議員沒看過這麼惡質回應」。

游淑慧︰砸錢搭建柯個人舞台

國民黨議員游淑慧指出，柯文哲任內與上海市簽訂的合作備忘錄（MOU）內容空洞貧乏，全然不見城市交流的實績，根本是砸錢搭建柯文哲個人的走秀舞台，柯卸任在即，對議會制衡更是表明「沒在怕」。

苗博雅籲應送交監察院調查

社會民主黨議員苗博雅認為，雙城論壇結束後，柯文哲也坦言兩岸氛圍不佳、共機確有擾台等，顯然在主觀上已明知不符但書條件，仍執意舉辦，根本把議會當小孩戲耍，呼籲議長陳錦祥應將此事送交監察院調查。

民進黨議員梁文傑主張，應立即三讀通過議員江志銘等人提案「市政府在二○二二年舉辦之雙城論壇，已違反議會於通過該項預算時所做之決議，相關支出不得動支預算及核銷」，獲得在場議員支持，要求柯文哲為雙城論壇開銷「自行埋單」，經陳錦祥裁示通過。

柯︰正因兩岸有衝突所以要辦

柯文哲昨於大會前拜會民進黨團說明政策，遭黨團總召江志銘針對執意舉辦雙城論壇一事當面「洗臉」，柯重申，兩岸間一定有衝突，也有各自的堅持，但是正因為有衝突所以一定要辦。

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