蔣、朱龍山寺參拜 廟方贈字「全民萬安」

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨與黨主席朱立倫赴龍山寺參拜，獲贈「全民萬安」書法。（記者陳志曲攝）

2022/07/28 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨上午與國民黨主席朱立倫一同前往龍山寺參拜，廟方特別致贈寫著「全民萬安」的書法。蔣表示，萬華絕對是守住疫情第一線、守住台北的最前線，也感謝龍山寺在疫情期間辛勞付出，他將成立「台北隊特戰指揮所」，納入所有黨籍議員及議員參選人，克敵制勝。

蔣萬安與朱立倫昨前往萬華區龍山寺參拜，藍營民代也大陣仗動員挺蔣，現場除有中正萬華區議員應曉薇、鍾小平到場聲援，其他選區現任議員李明賢、李柏毅、秦慧珠及議員參選人也到場參拜，眾人高喊蔣萬安「凍蒜」。

龍山寺董事長黃書瑋上週曾致贈民進黨台北市長參選人陳時中寫有「以民為先」的書法，黃昨也致贈蔣萬安「全民萬安」書法。蔣表示，他先前就向黃請益、受惠很多，過去也常到龍山寺拜拜，這次不僅參拜，也要與理監事針對萬華疫情後復甦、龍山寺歷史保存、都市發展請益。

近來外界質疑蔣萬安是「躺平」的母雞，蔣表示，他將成立台北隊特戰指揮所，將國民黨台北市議員、議員參選人納入團隊，大家都是競選團隊副總幹事，他也會結合團隊發言人力量，未來就市政、選戰議題作為發聲平台，台北隊會挺台北，大家團結一致、克敵制勝。

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