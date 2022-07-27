蔣團隊遭譏10人合計675歲╱阿中︰年輕的找老的 我老的找年輕的

民進黨台北市長參選人陳時中（右3）、台北市副市長黃珊珊（左2）出席「2022 Model APEC」開幕活動，會中同台合影。（記者王藝菘攝）

2022/07/27 05:30

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日召開「台北隊」發言人團發布記者會，強調成員含括藍營立委、年輕世代，象徵「新世代即戰力上陣」，也代表了世代合作。不過網友質疑蔣日前公布的競選重要幹部，十個人年齡加起來有六百七十五歲，民進黨台北市長參選人陳時中受訪表示，「年輕的找老的，像我老的就找年輕的！」

蔣萬安說，台北市是一個多元包容的城市，因此競選發言人群要展現世代共榮精神，除了三位非常有經驗的國民黨立委李貴敏、李德維、洪孟楷，兩位很有經驗的鄭世維、黃子哲，還有代表年輕世代的副發言人蔡畹鎣、蕭羽耘、康晉瑜、田方倫等。他強調，自己的發言人團象徵「新世代即戰力上陣」，也代表了世代合作。

對於陳時中也喊出「台北隊」，蔣萬安表示，自己早在五月二十五日獲得國民黨中央提名時，就已經喊出共組「台北隊」，難道陳時中是在向民進黨桃園市長參選人林智堅的抄襲致敬？

蔣近日公布的團隊重要幹部，分別由國民黨立委賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，前國民黨立委羅淑蕾等人擔任十二個行政區後援會榮譽總會長，被外界批評十個人年紀加起來六百七十五歲，絲毫不見年輕氣息。

陳時中、黃珊珊 出席活動同框

陳時中、台北市副市長黃珊珊昨日同台出席「二○二二 Model APEC」開幕活動，分享參與國際事務經驗。對於外界指蔣萬安團隊重要幹部年紀偏高，陳時中受訪表示，「年輕的找老的，像我老的就找年輕的！」

陳時中表示，國際事務一定要有青年參與，未來世界是青年的。他上任衛福部長後，去世衛大會有點痛遇到非常大困難，以前有拿觀察員邀請函，那次並沒有，當時他也組青年團去，要讓青年看見台灣在國際的處境。

黃珊珊則認為，台北市對青年未來發展有許多規劃，提供青年創業貸款，也成立天使基金，台灣不缺人才，青年欠缺的是舞台，搭建舞台是政府責任。

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