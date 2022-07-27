柯曾稱內湖交通沒救 陳時中︰換我來救

民進黨台北市長參選人陳時中（右二）昨出席內湖桂竹宮「阿中與你相見歡」活動拈香參拜，並發送平安符給民眾，祈求大家順利平安。（記者田裕華攝）

2022/07/27 05:30

蔣萬安︰「台北隊」遭抄襲 陳團隊︰小英更早主打「台灣隊長」

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨天表示，台北市長柯文哲曾說內湖的交通沒救了，「不可以說沒救，前一棒覺得沒救了，就換我來救。」對國民黨台北市長參選人蔣萬安指陳時中喊「台北隊」是抄襲；陳時中競選團隊總幹事吳思瑤說，蔡英文在二○二○年競選總統連任時的「台灣隊長」訴求明確，蔡是「台灣隊長」，陳時中就是最好的台北隊長，文宣設計的脈絡很清楚。

陳時中︰我當「時鐘」為民服務

陳時中昨到內湖出席民進黨市議員參選人何孟樺舉辦的活動，活動前一個小時，就有不少民眾前來等待。何孟樺表示，現場約五百人，事先準備讓陳時中發給民眾的三百份平安符，發放一空。陳時中提到何孟樺每天跑行程十六小時，我當「時鐘」，再跑八小時，無時無刻不為民服務。

陳時中提到，曾聽柯文哲說內湖交通沒救了，「不可以說沒救」，柯文哲在第一次競選台北市長時曾說，很多事在一開始說沒可能，沒有想怎麼解決，就永遠無法解決。他抱持解決問題的心態，如果前一棒覺得沒救了，就換人做看看，把交通救起來。

團隊政策總召集人管碧玲說，陳時中帶領防疫，不僅讓台灣取得有史以來最受尊重的國際地位，也讓經濟正常發展，台北市的稅收增加了十九億五千七百萬元、增幅七．七％。陳時中若能當選台北市長，將是歷史上第一次，民進黨同時在台北市與中央執政，可以一體合作讓台北市發展。

吳思瑤強調，「台北隊長」是一個從二○二○年起的行動，號召台北隊員的行動，沒有人比民進黨、比陳時中更有正當性。蔣萬安一直在說別人抄他毫無記憶點的文宣，何不說他跟隨蔡英文「台灣隊長」的潮流。「謝謝國民黨喜歡我們台灣隊、台北隊的概念」，「我們很大方」，就一起來ＰＫ，看誰最適合台北隊長的角色。

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