大巨蛋商場出租 北市議員爆偷渡7千坪

鷄籠中元祭輪值主普黃姓宗親會在海洋廣場打造一隻鯨魚，中元祭期間晚上會有光雕展。（記者盧賢秀攝）

2022/07/27 05:30

規劃3.5萬坪 遠東SOGO稱已簽約4.2萬坪 影響北市府權利金收入 體育局急追查

〔記者蔡亞樺／台北報導〕遠東SOGO日前表示，已與遠雄巨蛋公司完成大巨蛋的商場租賃租約，承租面積超過四．二萬坪商場。北市議員游淑慧昨爆料，指台北市長柯文哲專案報告、遠雄投資執行計畫書、環評等資料，都沒有出現如此龐大的面積，據遠雄投資計畫書載明商鋪面積約三．五萬坪，相差七千坪之多，她質疑遠雄偷渡其他空間，一併委外給SOGO，影響北市府權利金收入。

對此，北市體育局長李再立表示，給市府一點時間，找遠雄、遠東SOGO確認，強調「我們一定會去追」。大巨蛋籌備處副執行長陳世浩則表示，市府內部將會整理資料再釐清，商鋪面積不會超過建築執照的比例，建照包含商場使用面積，待市府內部確認清查，確認後才會再行核定遠雄所提投資計畫書。

遠雄：商用面積加計公設約四．二萬坪

遠雄副總經理楊舜欽會後回應，大巨蛋商場的商業用專有面積為三．六一八八萬坪，加計公設約為四．一萬至四．二萬坪，公設不屬於商場營業面積，在巨蛋公司送交給北市府備查的商場租賃合約中皆有載明，且最終出租面積，均以未來地政機關登記為準。

SOGO進駐商場面積 籌備處：再釐清

游淑慧昨在議會教育部門質詢，問及SOGO進駐大巨蛋商場，市府是否知道？市府跟遠雄談分潤是否知道？陳說，不知道。游指出，遠雄二○一九年就開始談，投資計畫書已規劃單一百貨業者經營，但商場面積大小涉及分潤，市府都不知道怎麼談，還花三百萬元委託廠商估算權利金，且遠雄投資計畫書都沒提，就跟SOGO簽約。

議員：商業面積三種版本兜不攏

游淑慧爆料，她查遍各項資料竟然兜不攏商場面積，二○二一年十二月遠雄巨蛋官網公告其百貨商場三．五萬坪、遠雄二○一○年投資計畫書的百貨商場為二．八八三四萬坪、柯文哲專案報告卻是二．七○五八萬坪，三個版本的商業面積都不一樣。

她批評，商業面積跟權利金收入有關係，如果以一坪三千元計算，遠雄租給遠東SOGO多少，市府也無法跟遠東討回。李再立表示，市府權利金採取比例、並非定額；陳世浩強調，建築執照都有規定商鋪面積，不會超過。

游淑慧更指出，環評資料最準，去年十月大巨蛋環評備查的商場面積約三．二萬坪，跟遠東四．二萬坪甚至差一萬坪，遠雄到底從哪裡生出四．二萬坪給遠東？市府都不覺得奇怪嗎？沒有去查嗎？李再立當場答應，一定會去追。

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