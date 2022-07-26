北市校園吸電子煙 5年增18倍

2022/07/26 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕電子煙氾濫，台北市議員汪志冰調閱資料發現，去年北市校園吸菸數是前四年平均的三倍，吸食電子煙五年內更增十八倍，因此呼籲北市教育局加強作為，並對使用者進行戒治輔導。教育局表示，稽查校園吸菸時也會針對校園周邊進行，所以吸菸者並非全是學生，未來會針對輔導戒菸，協調衛生局、醫療院所處理。

汪志冰調閱資料發現，北市各級學校二○一七年至二○二一年查獲紙菸及電子煙總吸菸數每年平均五二一人，但去年卻成長至一五三三人，成長三倍。校園紙菸案件數從年平均三七三件，成長至去年七一七件；校園電子煙案件更從二○一七年的四十四人，上升至去年的八一六人，五年暴增十八倍。汪表示，電子煙吸食花費較紙菸低，且吸食後沒味道，不易察覺也好收藏，可能是學生吸食高比率成長主因。

汪志冰指出，教育部國教署於二○二○年就要求各級學校將「嚴禁教職員工生攜帶及吸食電子煙」內容訂入校規中，北市公私立高中以下二七一所學校都已完成。北市議會去年十一月三讀通過「臺北市新興菸品管理自治條例」，並於今年三月底公告實施，明訂校園內禁止使用新興菸品。汪志冰呼籲教育局，要求各級學校制定更嚴格規範，禁止教職員工生攜帶、使用任何菸品，並由專業人員個案輔導。

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