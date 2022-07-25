北市》拿救命錢辦城博會 藍綠齊轟柯文哲吹噓政績

台北市政府動用8000多萬第二預備金，舉行「台北城市博覽會」，遭議員齊轟是刻意規避議會監督、舉辦市長柯文哲的「畢業展」。（記者鄭名翔攝）

2022/07/25 05:30

動支二備金8千萬 重大台北事件竟僅列柯上任後 研考會︰去年10月才確定 不及編列預算

〔記者鄭名翔、楊心慧／台北報導〕台北市政府動用八千多萬元「救命錢」第二預備金，將於下月舉行「台北城市博覽會」，遭不分黨派議員齊轟是刻意規避議會監督、舉辦市長柯文哲的「畢業展」；國民黨議員王欣儀怒斥，台北建城近一百四十年，但城博會規劃的「重大台北事件」列舉內容竟是從二○一五年柯文哲上任後才開始，前市長馬英九、郝龍斌時期發生的重大事件全消失，全然柯文哲唱「獨角戲」，譏諷柯市府讓台北「失憶」；民進黨議員許淑華則揭，北市府光是移置展品就花費達六百五十萬元，痛批根本亂花人民納稅錢。

對此，主責的北市府研考會主委黃銘材表示，過去歷任市長均會在任期最後一年進行施政彙整，包括任內成果及須延續的施政等，而此次城博會於去年十月才拍板確定舉辦，因此未先編列於今年度預算中，才會動支二備金，但相關內容規劃都是從民眾角度思考市府做了什麼，並非全然宣傳柯文哲政績；市府正積極宣傳，預期目標為線上活動可吸引一百萬人次以上參加，線下實體活動則估約有五十萬人次。

8月27日花博公園爭艷館登場

台北城市博覽會將於八月廿七日至九月十一日在花博公園爭艷館舉行，規劃永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業、智慧城市等六大主題，由副市長黃珊珊統籌規劃，此為黃於北市府最後任務，完成後將正式辭職並宣布參選，加上柯文哲卸任在即，此活動也被議員們視為是柯文哲、黃珊珊共同「畢業展」，宣傳政績、佈局選舉意味濃厚。

王欣儀︰展出內容全是柯的「獨角戲」

王欣儀指出，北市府去年原編列三百五十萬預算擬做「市政八週年」特輯，遭不分黨派議員質疑是以行政資源為今年選舉宣傳、佈局，因此將預算全數刪除，未料柯文哲為規避議會監督，竟改用二備金大砸八千萬舉辦「台北城市博覽會」，且展出內容未與城市、市民結合，全是柯文哲的「獨角戲」，痛斥「台北市因廣大市民而偉大，卻因『柯市長』而渺小」。

王︰歷任重大事件全消失 柯讓台北「失憶」

王欣儀認為，台北建城近一百四十年，但從城博會規劃的「重大台北事件」列舉內容竟是從二○一五年、柯文哲上任後才開始，然前市長馬英九、郝龍斌時期發生的九二一大地震、SARS、花博、聽奧等重大事件全消失，譏諷柯市府讓台北「失憶」，且展出項目全是柯文哲施政事項，與地方、民間全無連結，美其名為城博會，實為柯文哲「治理事項報告會」。

許淑華︰柯曾認同動支不妥仍蠻幹

許淑華砲轟，上會期總質詢時就曾提醒柯文哲，北市府去年先動支二備金執行城博會規劃案，今年依然不編列公務預算，再動支更多二備金執行，藉此規避議會審查，此舉形同拿救命錢辦畢展，雖要求柯應將城博會尚未動支金額，先用於疫情、災害項目使用，原項目則以追加預算方式、按正常程序提送議會審議，而柯文哲當時雖口稱認同動支二備金不妥，但依舊蠻幹。

移置展品就花650萬 挨批亂花納稅錢

許淑華指出，北市府分兩年動支二備金投入城博會的規劃與執行，其意就是規避議會監督審查，且進一步追查，竟發現負責宣傳行銷的北市觀傳局光是將展品從市府探索館移置城博會場內，就耗費高達六百五十萬元，痛斥根本亂花人民納稅錢。

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