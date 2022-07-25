北市交通號誌、監視器 議員催設不斷電系統

2022/07/25 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕近來國內停電頻繁，二○一九年至今，台北市政府各機關停電案件高達四三八件，台北市議員戴錫欽指出，北市多數路口交通號誌、警察局監視器都沒有不斷電系統，停電後交通、治安都可能受衝擊，呼籲市府盡快設置。

戴也建議市府成立常設的停電受災戶諮詢窗口，協助受影響民眾爭取應有權益。北市交通管制工程處表示，將持續設置不斷電號誌；北市警察局也表示，未來會評估監視器不斷電系統設置地點。

戴錫欽促設停電受災戶諮詢窗口

戴錫欽說，北市府對於防範停電的配套不足，更缺乏全面性防範措施，他以今年三月三日停電為例，北市有二二○處交通號誌因沒有不斷電系統而故障，北市一．五萬支警用監視器也因沒有不斷電系統全數故障。戴質疑，即使警察局各分局及派出所裝設不斷電系統，但路邊監視器沒電力回傳，分局要如何監看及儲存影像，希望市府針對監視器設置不斷電系統。

交工處︰318處路口明年設置完成

交工處表示，北市約有二千個號誌路口，已有三一八處建議設置不斷電的緊急優先號誌，其中五十處重要聯外幹道交岔路口已設置完成，今年度還可完成五十處，剩餘二一八處路口明年會全部設置。

警局︰會請各分局評估治安要點

警察局表示，目前六都警用監視器都沒有不斷電系統，北市會請十四個分局評估治安要點，並參考交工處做法，請廠商規劃不斷電系統。

戴錫欽也說，北市府二○一九年至今，各機關共發生四三八件停電，市府各機關應定期整理停電紀錄，釐清停電原因。

戴建議市府比照三月三日台電大停電事故機制，責成產發局及消保官成立常設的停電受災戶「諮詢及維權窗口」，協助民眾停電後向台電爭取權益。

北市產發局表示，未來會找各單位來開會，針對停電問題進行因應處理。

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