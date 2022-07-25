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    新書發表 互別苗頭》黃珊珊：陳時中有民進黨背後靈

    台北市副市長黃珊珊（右三）24日出席《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會，不少親友、支持者到場獻上祝福。（記者羅沛德攝）

    台北市副市長黃珊珊（右三）24日出席《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會，不少親友、支持者到場獻上祝福。（記者羅沛德攝）

    2022/07/25 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨早發表自傳新書，而競選對手、台北市副市長黃珊珊昨也舉行新書分享會。對此，黃表示，此分享會早於兩個月前籌備，並無與人較勁問題；對於陳時中批黃未來恐難甩台北市長柯文哲「陰影」，黃回嗆，陳時中有民進黨「背後靈」，強調每個人都是獨立個體，應自己負責。

    每個人都是獨立個體

    黃珊珊昨下午舉辦《黃珊珊：卅三個人生故事》新書分享會，除高齡九旬的母親與親友們到場外，大學同學包含國民黨前桃園縣長吳志揚、前民進黨不分區立委吳宜臻等均現身祝賀，胞兄、前參謀總長黃曙光雖未到場，仍致送可愛玩偶及一封難得家書，令黃珊珊紅了眼眶。

    對於新書發表活動與陳時中「撞期」，黃珊珊會後表示，此分享會已籌備兩個多月，並無與人較勁問題，且此為個人心得分享，強調「想做就做」。

    至於陳時中認為黃珊珊恐難擺脫柯文哲「陰影」；黃珊珊強調，每個人都是獨立個體，選舉都是自己負責、做好該做的事，陳也是獨立個體，若按此說法，則他背後也有民進黨「背後靈」。

    而藍營評估，因黃珊珊「仇恨值較低」可吸引年輕及淺藍選票，黃則認為，台灣是個美好社會，從政者應讓這些美好、善良與眾人共好，無論是否選舉，都不應該製造仇恨、對立。

    黃珊珊昨致詞時哽咽說到，此書紀錄擔任副市長前的人生故事，除感謝中廣董事長趙少康、親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲。她也提到另名因病倒下的副市長蔡炳坤，感嘆人生無常，希望蔡儘快度過難關，也期望自己把握當下，不忘初衷，實踐改變城市、社會、國家、乃至於世界的夢想。

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