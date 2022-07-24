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    首頁　>　臺北市

    英系寄生北市？ 陳時中團隊︰太多慮

    2022/07/24 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊迅速就位，團隊組合以英系為最重要的操盤手，英系部分成員甚至被坊間指為企圖透過陳時中當選以求在「後小英時代」能全面寄生台北市；對此，競選團隊總幹事吳思瑤說，太多慮；團隊發言人、英系立委莊瑞雄說，提名是選舉對策委員會的權力，輔選是黨員的責任，陳時中參選台北市長是黨主席蔡英文領導的選對會一致的決議。

    吳思瑤︰陳是最適當人選

    吳思瑤說，台北市長選舉是重中之重，是民進黨廿四年最接近重新拿回執政權的機會，北市是全台的領頭羊，會有外溢效應，黨在提名人選時一定會多方評估；也因為民進黨內人才濟濟，人選有多元的討論，這是很正常的事。

    吳思瑤形容，在天時、地利、人和等條件下，陳時中成為最適合的人選；陳時中參選以來展現的爆發力、戰鬥力、親和力，也顯示陳是最適當的人選，不需要有太多的政治算計、臆測，這都太多慮了。

    網路媒體「信傳媒」一篇文章評論，總統蔡英文確保在卸任前的兩年權力正常運作，須掌握二○二二年縣市長候選人提名權及二○二四年總統候選人來鋪好「安全網」，因此陳建仁選上台北市長將是蔡卸任後的靠山；但「英系」擔心若二○二四年賴清德選上總統將失去舞台，因此若讓沒有政治班底的陳時中入主台北市，有豐富經驗的英系人馬可全面置入「寄生台北」。

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