躺平說 凸顯蔣定位模糊

國民黨台北市長參選人蔣萬安出席「天母啤酒節」活動。（記者王藝菘攝）

2022/07/24 05:30

記者施曉光／特稿

由於競選團隊遲未確定公布，選戰節奏、主軸也尚未明朗，國民黨台北市長參選人蔣萬安被媒體形容為「躺平族」，雖然斯言差矣，政治現實中藍營輔選系統仍對蔣具有一定信心，但從朱立倫透過黨務系統從旁協調出力，在側面給予幫忙觀之，可見國民黨面對光復首都政權之戰，有不能輸的壓力。

如果台北市長一局的氣勢無法拉抬起來，將連帶牽動國民黨北北桃基聯合作戰的整體聲勢，甚至可能導致黨魁朱立倫「六都」過半的政治承諾跳票，輸掉台北市這塊版圖，將會進一步掏空台北市的藍營政治板塊，尤其若是代表白色勢力的台北市副市長黃珊珊票數領先蔣萬安，甚至贏得桂冠，更是意味藍白勢力的此消彼長。

面對台北市三足鼎立態勢，國民黨中央定調競選策略應該「邊緣化黃珊珊」，重塑藍綠對決的形勢，但蔣萬安一路走來所擺出的競選姿態，卻是什麼票源都想要，自我定位也就模糊化，導致白色勢力有了滲入藍色漸層的機會，一旦最後出現「棄保效應」，難保賭爛國民黨的非綠選民，甚至深藍基層群眾，不會集中倒票給黃珊珊。

對於蔣萬安被形容為「躺平族」的說法，某位藍營輔選人士嗤之以鼻，認為這只是媒體形塑新聞話題的手法，就藍營基層與市議員參選人而言，不可諱言，蔣萬安還是最強母雞，而且從內部民調數據顯示，蔣的支持度仍遠超於黃，更沒有所謂藍營市議員爬牆到外縣市討救兵的情況。

不過，黨內人士也坦言，畢竟藍軍丟掉台北市將近八年，大家心情難免忐忑，再加上蔣萬安的特殊出身背景以及政治性格使然，造成一開始的路有點走偏，但目前航向已經校正到位，再加以黨務與組織系統的從旁給力，國民黨對於重拾台北市政權仍然深具信心。

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