出動黨機器助蔣 朱將合體造勢

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨出席「天母啤酒節」活動，大口喝啤酒。（記者王藝菘攝）

2022/07/24 05:30

〔記者蔡亞樺、施曉光、楊心慧／台北報導〕台北市長選戰「三腳督」態勢形成，最早宣布參選的國民黨台北市長參選人蔣萬安選戰策略屢遭質疑，甚至被譏選舉組織人事、選戰節奏「躺平」，引發藍營基層憂慮，黨主席朱立倫啟動黨機器幫忙，並將在廿七日與蔣合體，拉抬聲勢，蔣萬安昨表示，戰鬥團隊已經蓄勢待發，很快向大家報告。

蔣：戰鬥團隊已蓄勢待發

國民黨人士指出，對於各縣市選情狀況，黨中央始終掌握狀況，朱了解台北市狀況後，已加大投入幫忙蔣陣營，例如協調立委林奕華擔任蔣陣營的競選總幹事，並透過革實院協助爭取青年選票，邀請蔣參與青年活動。黨內人士透露，配合蔣宣示要將台北市打造成為一流的國際都市，黨部將透過國際事務部，安排蔣萬安與國際人士交流。

朱立倫也預計廿七日將與蔣萬安合體，一起參拜龍山寺，意在對決民進黨台北市長參選人陳時中。蔣萬安昨下午出席天母啤酒節，接受媒體聯訪時對此表示，萬華是守住疫情、守住台北市的第一線，接下來將發動地方最強大的支持，走訪各行政區、廣大各方力量。

媒體詢問朱立倫是否也啟動黨機器幫忙？蔣萬安則說，「我們戰鬥團隊蓄勢待發，會在最快時間向大家報告。」蔣也強調，他每天從早到晚積極勤走、與市民互動，聽取民眾需求為大家提出解決方案，將會持續做下去。

台北市政府昨天下午在天母運動公園舉辦天母啤酒節，炎熱夏日吸引不少民眾前來，蔣萬安在黨籍北市議員汪志冰、張斯綱等人陪同下也現身，沿著攤位一一與民眾握手，攤商送上啤酒來者不拒。

市長柯文哲稍後也偕同副市長黃珊珊一同參加，柯當場暢飲啤酒與民同樂，民眾黨議員參選人陳思宇、「學姊」黃瀞瑩也一路緊跟。兩黨趁機衝人氣爭取選民支持，雖然蔣、柯、黃三人未同台，較勁意味卻相當濃厚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法