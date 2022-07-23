黃珊珊質疑參選才道歉 阿中提醒：中央全力幫北市防疫

民進黨台北市長參選人陳時中（中）昨日前往松山慈祐宮參香祈福，關心附近商圈發展。（記者廖振輝攝）

2022/07/23 05:30

〔記者何玉華、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市副市長黃珊珊質疑民進黨台北市長參選人陳時中要選舉才為「萬華是防疫破口」致歉；陳時中昨天參拜松山慈祐宮後回應說，「道歉是一個態度」，當知道在立法院有一些答詢內容可能讓萬華居民心裡不舒服後，第二天指揮中心記者會上已表達歉意。他也提醒黃珊珊，在疫情最辛苦的時候，台北市的病人沒有辦法容納，指揮中心第一時間動用檢疫所幫忙；台北市沒有建立防疫旅館的經驗，指揮中心也請國軍幫忙，全力提供各種協助。

黃珊珊昨視察防空避難處所演練時，對陳時中的說法回應表示，中央和地方一起防疫，很多資源當然需要中央提供，包括疫苗，「不給怎麼會有疫苗？」這也沒有什麼好邀功，但過程中有沒有問題，市民都看在眼裡，台北自主應變比較多。

對於國民黨立委江啟臣公布防疫議題民調說，有五十三．八％不滿意政府表現；陳時中則表示，各界有公評，他認為防疫成績介於七十五至八十分，這都是有相關的評比，在世界上都看得到，台灣的成績值得大家尊重。尤其做到「Taiwan Can Help」，世界能見度變高，讓大家看到台灣全民防疫，這是非常重要的事，在世界的公共衛生史會記上一筆。

蔣：陳防疫不及格是全民共識

不過，蔣萬安出席「台北國際婦幼用品大展」對此反酸說，陳時中防疫成績不及格已經是全民共識，不管是「三加十一」會議紀錄拿不出來、阻擋疫苗採購，或者民眾大排長龍買快篩試劑，甚至當時呼籲快篩陽即確診的給藥政策，一直跟地方政府口水戰，忽視民眾健康，這些種種民眾都不會忘記；政治人物要對人民誠信，而不是像陳時中一直說謊。

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