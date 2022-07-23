流標4次 音圖再招標竟未訂總工程費

美國在台協會（AIT）舊址基地，規劃興建音樂與圖書中心。圖為示意圖。 （台北市政府提供）

2022/07/23 05:30

議會核定預算71億 議員批超出誰買單 市府︰擬爭取調整預算

〔記者楊心慧／台北報導〕美國在台協會（AIT）舊址基地在台北市長柯文哲任內改建為台北市音樂與圖書中心（簡稱音圖），總工程款七十一億元，原訂今年動工，卻因四次流標，動工之路遙遙無期，但台北市議員簡舒培發現，北市府竟為盡快招標，未明訂總工程費，等於提供空白授權給廠商，若廠商提出費用超過議會核定預算七十一億元，誰要買單，恐導致音圖變成爛尾樓，丟給下任市長收拾爛攤。

挨轟恐成爛尾樓 讓下任市長收拾爛攤

台北市水利處表示，該工程去年以採用統包方式辦理招標，前後歷經四次招標，都以流標告終，期間檢討需求、減少面積及增加發包金額等方式調整，最後仍無法順利發包，後來透過招商說明會探詢多家廠商意見，皆因擔憂物價飆漲及缺工、缺料，導致工程風險過高、影響投標意願。

水利處指出，若未來工程設計金額超出議會核定的預算時，水利處將請文化局、教育局評估降低使用需求，調整在議會核定預算範圍辦理工程發包，或是另向議會爭取調整預算，以進行後續工程招標作業。

簡舒培痛批，授權發包的水利處，不理議會預算進行發包，甚至沒規劃工程費，竟給廠商空白授權，根本是藐視議會，據她了解，投標廠商還特別問市府工程預算上限，但市府仍未和廠商說明。

簡舒培認為，若最後廠商要的費用超過議會核定的預算，誰要負責，難道要丟給下一任市長處理？如今台北市長柯文哲即將卸任，只想把案子發包出去，當成政績，恐讓音圖成為爛尾樓。

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