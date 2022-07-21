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    首頁　>　臺北市

    駁選舉躺平族 蔣萬安：奮戰到最後一刻

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）昨出席國民黨醫療委員會，強調對選情越來越有信心。（記者王藝菘攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）昨出席國民黨醫療委員會，強調對選情越來越有信心。（記者王藝菘攝）

    2022/07/21 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中選舉團隊已就定位，國民黨北市長參選人蔣萬安競選團隊遲未公布，被質疑是選舉「躺平族」。蔣萬安昨指「沒有任何躺平」，強調自己是會奮戰到最後一刻的戰士；國民黨主席朱立倫也透露，蔣萬安競選團隊將由立委林奕華擔任總幹事，台北市議會前議長吳碧珠、前台北市長郝龍斌也會共同規劃競選團隊。

    朱：林奕華任競選團隊總幹事

    蔣萬安昨早出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市」記者會，媒體問及選舉團隊是否有出走潮，蔣強調，團隊沒有出走潮，有越來越多志同道合的朋友願意加入，他也越來越有信心，團隊有納入各領域多元人才、各方支持力量。

    週刊報導蔣萬安選舉變成「躺平族」，藍營基層也看不下去，甚至想找台中市長盧秀燕當救兵。蔣強調，沒有任何躺平，他是會奮戰拚搏到最後一刻的戰士；團隊很積極，也會納入各方支持力量，不管是議員、里長，都希望結合各方推薦，最後讓議員席次極大化。

    近來也有藍營小雞對蔣萬安獻策，建議蔣破釜沉舟辭立委，才能打擊台北市副市長黃珊珊。蔣昨未正面回應，僅表示最重要的是全力衝刺，結合議員與各方努力打一場團體戰，大家都是台北隊。

    台北市議會國民黨團昨午舉行餐敘，朱立倫、蔣萬安、前台北市長郝龍斌都出席。朱致詞透露，林奕華將擔任蔣的競選團隊總幹事，並與吳碧珠、郝龍斌共同規劃各區競選團隊，一定能把組織動員發揮到最好。

    朱也說，接下來不是蔣一個人的作戰，也非台北市單獨作戰，會與新北市長侯友宜做為雙北連線，並與基隆市長參選人謝國樑、桃園市長參選人張善政北北基桃連線。

    面對「躺平族」話題，朱立倫笑問身旁的蔣萬安，說「我們有躺平嗎？謝國樑、侯友宜有躺平嗎？」朱認為這些都是綠營「抄跑一族」無所不用其極，他們想不到名詞就說「躺平族」。

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