為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    共享機車安全帽好臭 北市府擬納管

    北市議員李明賢指出，共享機車提供安全帽，放在悶熱的車廂內味道好臭，要求北市府加強管理。（記者蔡亞樺攝）

    北市議員李明賢指出，共享機車提供安全帽，放在悶熱的車廂內味道好臭，要求北市府加強管理。（記者蔡亞樺攝）

    2022/07/20 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕共享機車日漸普及，放在悶熱車廂內的共用安全帽，產生異味引發民眾抱怨，北市議員李明賢昨忍不住抱怨，「安全帽很臭」，他常騎共享機車跑行程，洗完頭味道還在，實在受不了，要求將「臭帽」列入督導查核範圍，交通局長陳學台允諾，檢討納入評鑑機制。

    議員親體驗 洗完頭還有臭味

    台北市議會交通委員會昨安排交通局等單位工作報告，李明賢指出，共享機車安全帽很臭，有次騎完後回家，頭髮上殘留安全帽味道、洗兩次頭才洗掉，業者聲稱有更換，但更換頻率仍業者自行決定，沒有監督機制，尤其夏季下雨、車廂悶熱，安全帽雖有內襯還是無法祛除異味，要建立辦法強制業者更換。

    李明賢說，要檢查安全帽細菌存量多少，有些臭到不行不能戴，甚至影響健康，北市府只管車輛權利金要收多少，太過於放任業者。

    市議員陳炳甫表示，共享運具業者提供安全帽應有正式標準，例如以營運車數為基礎，安全帽應備足兩倍以上、多久更換一次安全帽、何時消毒，像是電梯打掃都有紀錄一樣，貼在安全帽讓民眾了解。

    陳學台表示，目前檢討建立共享運具評鑑制度，將會把安全帽納入。交通局科長廖苑伶說，共享運具業者提報營運計畫，要求須配備各一頂全罩及半罩式安全帽，將先找各業者討論相關作法，未來請業者出具安全帽細菌檢測相關證明，評鑑制度預計明年實行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播