共享機車安全帽好臭 北市府擬納管

北市議員李明賢指出，共享機車提供安全帽，放在悶熱的車廂內味道好臭，要求北市府加強管理。（記者蔡亞樺攝）

2022/07/20 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕共享機車日漸普及，放在悶熱車廂內的共用安全帽，產生異味引發民眾抱怨，北市議員李明賢昨忍不住抱怨，「安全帽很臭」，他常騎共享機車跑行程，洗完頭味道還在，實在受不了，要求將「臭帽」列入督導查核範圍，交通局長陳學台允諾，檢討納入評鑑機制。

議員親體驗 洗完頭還有臭味

台北市議會交通委員會昨安排交通局等單位工作報告，李明賢指出，共享機車安全帽很臭，有次騎完後回家，頭髮上殘留安全帽味道、洗兩次頭才洗掉，業者聲稱有更換，但更換頻率仍業者自行決定，沒有監督機制，尤其夏季下雨、車廂悶熱，安全帽雖有內襯還是無法祛除異味，要建立辦法強制業者更換。

李明賢說，要檢查安全帽細菌存量多少，有些臭到不行不能戴，甚至影響健康，北市府只管車輛權利金要收多少，太過於放任業者。

市議員陳炳甫表示，共享運具業者提供安全帽應有正式標準，例如以營運車數為基礎，安全帽應備足兩倍以上、多久更換一次安全帽、何時消毒，像是電梯打掃都有紀錄一樣，貼在安全帽讓民眾了解。

陳學台表示，目前檢討建立共享運具評鑑制度，將會把安全帽納入。交通局科長廖苑伶說，共享運具業者提報營運計畫，要求須配備各一頂全罩及半罩式安全帽，將先找各業者討論相關作法，未來請業者出具安全帽細菌檢測相關證明，評鑑制度預計明年實行。

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