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    首頁　>　臺北市

    知道陳時中選北市長 陳建仁：全家都很開心

    前副總統陳建仁接受民進黨Podcast頻道專訪時透露，知道陳時中參選台北市長時，全家都很開心，他也認為陳時中具備擔任好市長的素質。（民進黨提供）

    前副總統陳建仁接受民進黨Podcast頻道專訪時透露，知道陳時中參選台北市長時，全家都很開心，他也認為陳時中具備擔任好市長的素質。（民進黨提供）

    2022/07/20 05:30

    〔記者陳昀、何玉華／台北報導〕副總統陳建仁接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪昨天釋出，陳建仁透露，知道陳時中參選台北市長時，全家都很開心，他也認為陳時中具備擔任好市長的素質，如果有人拿防疫攻擊陳，他一定會用數據證明台灣有很好的防疫治理。

    陳建仁表示，台灣民眾願意主動配合中央流行疫情指揮中心的領導、做好防疫，是國際間成功的民主典範，指揮中心記者會能夠公開透明地呈現疫情數據、詳盡地解釋防疫的措施，樹立了公信力，是國人能在防疫做到團結的關鍵。

    陳建仁透露，一聽說陳時中要選台北市長，「我全家都很開心」，這二年半來看陳時中任怨任勞，充滿睿智、具有領導力，都是很好的市長素質。他認為，陳時中擔任指揮官有各式各樣的歷練，有信心陳時中會是一個好市長，未來如果有人拿防疫來攻擊陳時中，他一定會出來用數據證明台灣有很好的防疫治理。

    未來更上一層樓？

    大仁哥：人應該活在當下

    對於他出任陳時中競總主委，被認為未來有機會「更上一層樓」，陳建仁昨與陳時中共同出席競選團隊記者會時回應，每個人都應該活在當下，他當下的目標就是讓陳時中選上台北市長，讓台北市議員全壘打。

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