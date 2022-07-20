陳時中大稻埕誓師 陳建仁任競總主委

民進黨台北市長參選人陳時中（後右）昨在迪化街霞海城隍廟發表「從大稻埕出發，台北紅不讓」宣言，邀請前副總統陳建仁（後左）擔任競選總部主委。（記者羅沛德攝）

2022/07/20 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨展開競選起手式，回到出生地所在的大同區霞海城隍廟參拜，發表「從大稻埕出發，台北紅不讓」宣言，並公布競選團隊邀請前副總統陳建仁出任競選總部主委；陳建仁說，力挺陳時中當選，讓台北市變成全世界的台北，最好的宜居城市，力拚拿回暌違廿四年的首都執政權，廿六席議員全壘打。

陳建仁讚陳時中是防疫英雄

陳時中昨宣布競選團隊陣容，多位黨籍市議員參選人也到場加油。陳時中說，陳建仁加上堅強的市議員團隊、立委陣容，會訂出最好的願景、政策，過去他在會做事的行政院團隊服務，未來會在團隊的督促下做對的事，把市政越做越好。

陳時中提到自己是高雄人，但在台北市延平北路出生，西門町長大，對大同區並不陌生；小時候常跟媽媽一起來逛布街剪布、買南北貨，當時最喜歡試吃，沿路吃不停，這是他及許多台北人的記憶。他強調，城市在進步，要思考怎麼加強文化的記憶、在地的光榮感。

陳建仁稱讚陳時中是世界性的防疫英雄，未來會變成台北市長，讓台北不只是台灣的台北，還是全世界的台北，變成全世界最好的宜居城市。陳建仁以曾任SARS指揮官的經驗說，陳時中擔任防疫指揮官是孤獨的，但「你不再孤獨，我一定站出來挺你」，全力挺陳時中當選台北市長。

對於國民黨市長參選人蔣萬安指陳時中將防疫跟政治綁在一起，陳時中回應，當政務官的時候，對各種政務虛心以待，全心全意做好；辭職投入選舉，就誠懇、虛心地拜託大家投一票，「要選的人也不用矯情」。至於台北市副市長黃珊珊說他空口說白話，陳時中表示，他始終秉持好好說明、溝通的態度，也願意交換意見，沒有講白話。

辭職參選 阿中：要選的人不用矯情

陳時中競選團隊成員已在日前分批公布，包括競選總幹事吳思瑤；立委何志偉、高嘉瑜、林昶佐為副主委兼分區總督導；立委林楚茵、莊瑞雄擔綱發言人；立委管碧玲擔任政策小組總召集人，統籌「中央政策平台」與「議會政策平台」；「中央政策平台」由不分區立委范雲、吳玉琴、洪申翰出任，「議會政策平台」召集人由資深台北市議員周威佑擔任；市議員、市黨部主委張茂楠為執行總幹事。

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