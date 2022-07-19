台北通可查他人欠費 議員憂資安

2022/07/19 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府不斷推動「台北通」APP，更千方百計鼓勵民眾註冊，APP現有繳水費、停車費等功能，不過台北市議員陳怡君發現，民眾若在台北通輸入他人車牌號碼、或用水號碼，台北通就會顯示他人是否有欠停車費、水費，甚至會出現該水號使用人地址。陳指出，地址竟只將廣為人知的行政區、道路名稱簡單去識別化，但詳細巷弄資訊卻未隱藏，若資料被有心人士、詐騙集團使用，後果不堪設想。對此台北市資訊局表示，以單號或車號查繳費用是全國共同作法，會再進行修正。

北市資訊局：會再進行修正

陳怡君表示，台北市某地址為例，僅有「*北市*同區*慶*路三段」資訊被遮蔽，後面幾巷、幾號、幾樓仍可看到，陳表示，大家一看就知道是「大同區、重慶北路」，後面的巷弄資訊反而沒有隱藏。陳質疑，「地址的幾段、幾巷、幾號、幾樓你都不隱藏，你去隱藏十二行政區、重慶北路這麼大的路？」

議員：個資去識別化應更嚴謹

陳怡君說，北市府廣推台北通APP，卻未善盡固守資安的責任，水費帳單在一般家戶信箱隨手可得，有心人士可輕易得知該戶近三年用水情況；小偷也可能發現這個住家沒住人進而行竊；若資訊落入詐騙集團手中，也可能打電話告訴民眾「還有多少錢沒繳」取得信任，後果也不堪設想。陳呼籲資訊局儘速改善相關漏洞，除在APP必要處設置身份驗證關卡，個資去識別化也要更嚴謹。

資訊局表示，台北通是呈現帳單資訊，以單號或車號查繳費用，是全國共同的做法，針對交通費部分，會直接連結停管處就繳費程序辦理，僅會顯示車號與待繳費用。

水費帳單地址則是北水處遮蔽後再傳至台北通，也會提供概括性資訊讓繳費民眾確認，避免誤繳，之後會與北水處進行討論與修正。北水處表示，通常水號只有民眾自己知道，地址遮蔽部分會再檢討。

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