台北熊好券效益差 近半商家業績零成長

我國首艘南極研究船「海功號」，因為船體鏽蝕嚴重，漁業署要拆船，卻引來文史人士緊急提案保留，目前暫時圍籬包覆，避免民眾誤入有安全疑慮。（記者俞肇福攝）

2022/07/19 05:30

受益多為連鎖大型店家 小店家苦哈哈 近七成藝文產業業者表示全無幫助

〔記者鄭名翔、蔡思培／台北報導〕台北市政府近期擬再推出「熊好券二．○」作為第二波振興方案，但台北市議員們檢討第一波執行成效，發現受益多為連鎖大型店家，不僅有近半數參與攤商全無受惠，一般商家也是苦哈哈，熊好券的合作店家中，竟有五千多家未獲民眾持券消費，其中藝文券的合作店家中有高達六十五％業績零成長，近七成藝文產業業者更直言全無幫助，而住宿券、運動券使用率則不到六成，使用率最高的饗購券，也有近三成的配合業者反映熊好券完全無法帶動業績。

產發局：第二波優惠方案會調整

對此，北市產發局長林崇傑表示，第二波振興方案預計廿一日正式對外公布，而針對市場、商圈的振興作為已於六月份啟動，另也檢討第一波發放熊好券成效並進行調整，此次將祭出加碼優惠方案作為誘因，引導更多消費多集中於簽約店家而非連鎖店，藉此促進消費分流、鼓勵店家加入。

電子票券根本無助市場、夜市振興

北市府去年推出包括市集、饗購、藝文、住宿、運動等五種類型的熊好券方案，計有一萬七千五百六十五家店家參與，但議員黃郁芬指出，熊好券使用率雖達九十五％，但對店家振興成效卻十分有限，有近五成的參與攤商全無領到市集券，顯示電子票券根本無助市場、夜市振興。

黃郁芬表示，熊好券消費多集中於大型連鎖店家，連商圈也感嘆真正嗷嗷待哺的小店仍苦哈哈，且有近三成的饗購券配合業者反映熊好券完全無法帶動業績、近七成藝文產業業者更直言全無幫助，呼籲北市府應提出改善作為，研議熊好券以外的其他振興方式。

住宿券、運動券使用率不到6成

議員鍾佩玲也揭數據打臉北市府自豪熊好券成效佳的說法，指稱市府原預估投入五．九七億元振興預算，預計可帶動十五．三三億元的消費，乘數效果可達二．五七，然實際執行後，乘數效果僅有一．七二，顯示成效與原預估有極大落差。鍾佩玲與議員郭昭巖均指出，所有參與熊好券的合作店家中，竟有五千多家未獲民眾持券消費，而住宿券、運動券使用率則不到六成，質疑如此低迷成效恐令店家無意參與第二波振興，要求北市府檢討改進，別再試圖美化數據掩飾政策執行不力。

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