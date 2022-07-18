不甩議會決議 秘密籌備雙城論壇》 轟柯搶當中國代理人 藍綠嗆刪預算

2022年台北上海雙城論壇將在19日登場，北市藍綠議員昨均砲轟市長柯文哲搶當「中國代理人」。 （資料照）

2022/07/18 05:30

〔記者鄭名翔、蔡思培／台北報導〕台北市政府將於明天舉辦「二○二二台北上海城市論壇」，但台北市議會曾下但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，北市府今年籌備過程因此保密到家，直至會前三天才公布。北市藍綠議員昨均砲轟市長柯文哲搶當「中國代理人」、踐踏台灣民主，揚言否決預算核銷，並刪除明年度雙城論壇預算。

對此，北市府副發言人魏文元表示，關於共機擾台定義，議會同意由市府視情況權宜處理，北市府尊重議會決議，盼雙城論壇累積更多善意與互信；若議員擔憂共機擾台，應先請中央拿出作為。

據國防部即時軍事動態統計，今年光上半年共機擾台已有三百多次，但柯文哲上週面對議員梁文傑質詢時仍嗆道，議會對於擾台「定義」未明，並稱均有先報備陸委會，還誇口「我當總統的話，我的飛機也會飛過中線。」

國民黨議員秦慧珠怒批，議會但書是經過六輪朝野協商才達成，北市府卻偷偷摸摸違反議會決議，對此強力譴責柯文哲及身兼府會總聯絡人的黃珊珊，並將要求不得核銷此預算，「誰花錢舉辦誰就掏錢自行負責。」

民進黨議員簡舒培認為，柯文哲從過去拋出金廈大橋議題，再到現在堅持舉辦雙城論壇，其意便是希望趁最後任期搶當「中國代理人」，搶攻年底選戰的深藍票倉，痛斥柯文哲掛嘴邊的公開透明，遇到中國「就軟了」。

社會民主黨議員苗博雅認為，柯文哲不甩議會要求，論壇也淪為一場統戰政治秀，主張全數刪除明年度雙城論壇預算。

民進黨台北市長參選人陳時中表示，若論壇失去價值或無實質效果「那就不用辦」，自己若當選市長，必不會喊出「兩岸一家親」，而是在自由、民主、平等、互惠等價值下，尋求雙方合作可能性；國民黨台北市長參選人蔣萬安則認為，應在對等尊嚴、相互善意的前提下舉辦，呼籲中國停止破壞兩岸和平的舉動；台北市副市長黃珊珊則認為，此為城市交流、不涉政治，議會於政黨協商時，對於共機擾台次數、時間並無具體共識，故授權市府自行認定。

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