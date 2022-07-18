捍衛對等尊嚴 北市議員籲柯「雙城論壇」表態

2022/07/18 05:30

要求針對中共軍事擾台、片面封殺我國農產品、上海防疫封城等發言

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府將於明天舉行「二○二二台北上海城市論壇」，此次按往例，將由台北市長柯文哲與上海市長龔正輪流致詞，後由雙方副市長進行主題演講；去年龔正致詞時提到「兩岸同胞都是中國人」等統戰意味濃厚話語，因而北市議員們要求，柯文哲此次應針對中共軍事擾台、片面封殺我國農產品、上海防疫封城等具體表態，捍衛台灣對等尊嚴。

市府：秉持務實態度 善意交流

對此，北市府副發言人魏文元表示，對於兩岸城市交流，柯文哲始終秉持「面對問題、解決問題」務實態度與「促進交流、增加善意」原則，雙方於會前交換講稿，只要無嚴重不當言論，均予以尊重。

雙城論壇今年由台北市政府主辦，因疫情限制而比照前兩年採線上與線下整合，透過視訊於兩地會場舉辦，由兩市市長率相關局處主管及人員出席論壇；此次論壇主題為「韌性、永續、人文」，北市府由副市長彭振聲就「節能減碳 淨零排放」議題發表演講，雙方也規劃在循環經濟、智慧交通、圍棋運動等領域簽署合作備忘錄。

另名副市長黃珊珊確定連兩年缺席雙城論壇，令外界質疑係因過去黃曾主張台灣屬主權獨立國家，因而遭排拒、甚或有選舉考量；柯文哲昨解釋，北市府有三名副市長，主題報告由主掌相關業務的副市長負責，一切依法行政、按SOP進行，上海方也非所有副市長均參加。

去年龔正致詞時提及「兩岸同胞都是中國人」等統戰意味濃厚話語，事前看過講稿、接續致詞的柯文哲卻未置一詞，引發爭議，柯會後稱，雙方發言上都各有堅持，也會互相諒解，無法要求對方什麼可以講、什麼不可講，「不然期望我去改他的稿子嗎？」

簡舒培：勿讓中國再政治統戰

無黨籍議員林穎孟日前於質詢時要求柯，應在論壇上要求中國勿武力侵犯，維護台灣對等尊嚴，柯允諾，若議員堅持，將會加在講稿內容中，但文字還會修正，於會前三天雙方交換講稿，即便對方要求刪除也不會配合。

民進黨議員簡舒培認為，雙城論壇已被中國認定為政治統戰平台，非僅限城市交流，呼籲做為主辦方的北市府，面對中國再有政治統戰的吃豆腐行徑，柯應當場表達抗議，且具體要求中共軍機、軍艦勿再擾台，勿片面突襲封殺我國農產品，且根據其自豪的醫師專業，對於上海防疫封城作為提出建議，呼籲對岸與病毒共存。

社會民主黨議員苗博雅認為，去年論壇上已見上海方公然表達統戰政治語言，柯文哲於此刻堅持舉辦雙城論壇，無疑是對中國統戰的響應與屈服，且從過去歷次表現上來看，柯未曾真正制止中國不恰當言行，反而是搭舞台給對方大唱統戰調，已不期待柯能於此次捍衛我國應有的對等尊嚴，相信市民們看在眼裡、自有公評。（相關新聞刊A4）

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