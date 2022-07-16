雙城論壇期程 柯文哲︰雙方協商再宣布

2022/07/16 05:30

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市政府原訂八月初舉辦台北上海雙城論壇，傳出提前到本月十九日採視訊、縮小規模舉辦，議程僅半天，市長柯文哲昨被議員追問何時舉辦卻三緘其口，僅說雙方會同時宣布，議員江志銘痛批，中國不斷對台灣武力威脅，柯熱臉貼冷屁股。議員林穎孟要求，柯應向對岸表達對等尊嚴、不要武力侵犯，柯允諾加在稿子，並強調不會刪除。

林穎孟促向對岸表達對等尊嚴

柯文哲昨率市府首長赴議會進行任內最後一次施政報告。江志銘說，議會但書要求論壇舉辦前共機共艦持續擾台、兩岸氛圍不佳，預算不得動支，市府規劃提前舉辦，鐵了心要跟議會對幹，是突襲議會。柯說，雙城論壇是雙城、非單城，還沒舉辦前誰確定會辦，雙方沒宣布就有變數，這要協商，且一定要同時宣布。

議員張茂楠質詢時指出，中共一直不放棄對台灣用武，長期在台灣周邊海空恫嚇台灣、飛機擾台，雙城論壇還需要辦嗎？本來八月舉辦，現在提前到幾月？柯重申，雙城論壇是「雙城」，不是單方面決定，還沒準備好就不會宣布。

議員王鴻薇質詢關心何時辦，柯文哲始終不鬆口，王鴻薇直言，「你到議會備詢，我們是你的頭家、我們代表市民，你的頭家不是上海市政府」，要柯給明確答案，柯則表示，他答應市民會全程直播、公開透明。

林穎孟質詢也問，共機持續擾台要辦論壇嗎？柯說，辦論壇就是要保護台灣，雙方要有談判、溝通。林穎孟說，柯應向中國表達要有對等尊嚴、不該武力侵犯，柯上次答應她會說，可是後來沒說，事後還解釋是因為稿子唸完後就沒時間，她問柯這次會說嗎？

柯允加在稿子內 不會刪除

柯文哲回答，稿子他都自己寫，按照標準是開會前三天雙方會交換稿子看；林問，若中共要刪掉那句話會刪掉嗎？柯說不會，交換稿子時不能刪稿，只是通知，至於怎麼說他回去想想看。

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