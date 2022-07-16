批政策跳票 北市議員黃郁芬為曾挺柯文哲道歉

台北市長柯文哲稱自己從頭到尾都沒變，只是作為執政者要務實解決問題。（記者田裕華攝）

2022/07/16 05:30

黃盤點七大政策跳票罪狀 柯︰從頭到尾都沒變 但執政者須務實解決問題

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲執政近八年，從第一任到第二任，不少支持者從柯粉變為柯黑，網路近期興起過去公開表態支持柯文哲的人，為識人不明道歉；台北市議員黃郁芬昨在議場盤點柯文哲「七大政策跳票罪狀」，並就二○一八年曾支持柯連任道歉；柯文哲則稱自己從頭到尾都沒變，只是作為執政者要務實解決問題。

柯文哲昨赴台北市議會進行施政報告，黃郁芬表示，網路近來有很多人為過去支持柯文哲而道歉，柯是否有話想說？柯回應，他們不用擔心、不要緊張，他從頭到尾都沒變，只是作為執政者要務實解決問題，像是過去萬安演習很表面，真的有做戰爭準備嗎？為此還去修理士林山洞內的臨時市政府，花好幾千萬。

昔說公宅拚5萬戶 今稱再蓋債留子孫

黃郁芬接著指，柯文哲七大政策跳票罪狀，包含二○一四年說公共住宅目標八年五萬戶，七年過去柯市長卻說社宅再蓋會債留子孫；二○一四年選前大巨蛋護樹行動，市長曾爬上光復南路的樹，現在則是想盡方法替大巨蛋解套，放水不顧民眾安全。

曾夜宿社子島聽民意 今說輾過去不管

黃郁芬表示，二○一四年柯市長曾到社子島夜宿，當時說希望能了解居民心聲，如今面對同樣的社子島開發爭議，「你卻說輾過去、不管了」；另外，首創局處首長遴選制度，七年過去，除北市前勞動局長、民眾黨立委賴香伶是i-Voting決定，其他局處首長都不是用i-Voting選出。

選前承諾不參加政黨 卻當民眾黨主席

黃郁芬指出，柯文哲二○一四年在政見發表會上承諾當選不會參加政黨，說要擺脫藍綠互鬥泥淖，要讓台灣社會有片淨土，後來民眾黨二○一九年成立，一瞬間就從無黨、無派變柯主席，外界質疑後，柯辯稱說是第一任的政見，第一任沒組黨，因此沒愧對承諾。

黃郁芬質疑，過去柯高舉行政中立大旗，說公務員不必為黨服務，結果勞動局長陳信瑜公然替黃珊珊拉票，黃珊珊則利用督導市場業務職權，帶民眾黨小雞拜訪市場；先前無數篇臉書寫到共機擾台，結果面對議員質詢卻辯稱，議會對擾台定義沒寫清楚，為舉辦媚共雙城論壇費盡心思。

黃︰柯雙標 面對民眾質疑就推給中央

黃郁芬無奈表示，柯文哲面對民眾質疑就推給中央，還雙重標準、不願面對自己已變的事實，過去對市民承諾皆跳票，很多人叫她為二○一八年支持過柯而道歉，「我在這裡公開向所有市民道歉、為我曾經在二○一八年支持你連任道歉。」

市府︰市長始終秉持初心 議員斷章取義

北市府副發言人魏文元回應，柯文哲上任以來，對大巨蛋公安不曾退讓妥協，積極為市民爭取最大權益，是中央設法「卡蛋」；至於興建社會住宅更是領先全台，目前台北市建成、興建中加上規劃中的社宅，已經有兩萬四二九戶，輾壓中央的二九四九戶。

魏文元表示，社子島是經歷五十年後終於通過環評，展現北市府執行力與解決難題決心，柯市長始終秉持初心，議員斷章取義、以偏概全，為選舉抹殺市府團隊過去努力。

台北市議員黃郁芬昨在議場盤點柯文哲「七大政策跳票罪狀」，並就二○一八年曾支持柯連任道歉。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法