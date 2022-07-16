北藝開幕 議員爆料部分劇場還沒驗收

2022/07/16 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕斥資六十億打造的台北表演藝術中心今年三月試營運，五月至六月閉館改善軟硬體設施，但本月初開幕季首場活動仍被投訴座椅嚴重破損、空調不冷場地悶熱、廁所不足、動線凌亂等，台北市議員鍾佩玲昨再爆北藝部分劇場還沒驗收，包括舞台的升降和載重，萬一正式營運時故障怎麼辦，台北市長柯文哲應向市民道歉。

柯文哲昨赴台北市議會進行施政報告，鍾佩玲認為，北藝是國際知名建築，開幕試營運應該是開心的事，結果試營運完反而負評多，甚至觀眾評為劇場體驗最爛的一次，倉促的結果就是問題一堆，部分劇場還沒驗收，實在很離譜。

柯文哲︰正式演出前會解決

針對缺失的部分，柯文哲回應，之前是試營運，正式演出前會弄好、解決，有成立類似緊急應變小組，各界的負評都有注意；台北市文化局長蔡宗雄指出，現在僅剩劇場沒有驗收。

鍾佩玲指出，從去年十二月廿日的初驗，到今年二月廿五日複查，經過兩、三個月還是有缺失，三月十一日開始試營運，五月十一日試營運結束，給廠商時間改善，但是否給廠商改善的時間不夠，且北市府不只北藝，還有大龍市場也是急著移交，以及一果的中繼市場也是，急著讓攤商進駐，結果後續才發現一堆問題。

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