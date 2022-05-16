北市中正紀念堂 設防疫急門診、車來速

「北士科車來速」提供民眾免下車篩檢、拿藥。（資料照，台北市政府提供）

2022/05/16 05:30

今試營運、明上線

〔記者鄭名翔、蔡思培／台北報導〕台北市昨增一萬一七○一例本土確診，因應中央下令加設大型篩檢站，北市也與台北榮民總醫院合作，於中正紀念堂增設防疫急門診暨車來速PCR篩檢，預計今下午試營運，明正式上線，現場規劃四車道，服務時間自早上八點至晚上八點，每日提供兩千至兩千五百人次量能；台北市長柯文哲則表示，雖雙北地區PCR量能已近飽和，產生確診黑數，但北榮實驗室仍二十四小時全天運作，台大醫院也正規劃於醫學院體育館開設防疫急門診，大家齊心努力，相信只要有八十％國民展現高素質，即可以最低社會成本度過此次疫情。

每日提供2000至2500人次量能

柯文哲昨與退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、北榮院長陳威明視察中正紀念堂防疫急門診暨車來速篩檢站設置進度；現場指揮官、北榮副院長李偉強表示，共規劃四車道，包含一人行道、一機車道、兩汽車道，汽車道則採高乘載分流，並有兒科醫師駐診，今下午開始試營運，明起早上八點至晚上八點共三班次服務，每班次提供四百名額預約。

北市衛生局提醒，民眾可開車從愛國東路自大孝門進入至國家戲劇院及國家音樂廳之間的廣場，現場四線車道同時採檢，提升整體速度，完成採檢民眾則由中山南路駛離。

汽車道高乘載分流 有兒科醫師駐診

柯文哲再重申，因雙北PCR量能近飽和，使得近期雙北每日新增染疫數未明顯上升、確診數幾乎一模一樣，此反映出受PCR量能限制產生確診黑數，雙北真實染疫數字已失真，因此向衛福部長陳時中反映，未來一週再報確診數已無意義，因後續所增加數字將僅是反映中南部疫情上升情形。

而中央流行疫情指揮中心昨與地方討論會議後，對於六十五歲以上快篩陽長輩先給藥也達成共識；柯文哲認為，基於PCR量能飽和，若在臨床醫學上還須等到百分之百確定才給予治療，將錯失黃金時機，故主張以快篩作為臨床主治的決定因素，針對六十五歲以上、五十至六十五歲且有已公布的健康危險因素快篩陽性民眾先給藥，而保險、請假或法律相關需求，再以PCR作為標準，以此區隔才可避免干擾臨床治療等問題。

此外，對於中央擬再放寬密切接觸者「三＋四」居家隔離規範，若同住家人打滿三劑疫苗且快篩陰可免隔離新措施，引發部分縣市反對；柯文哲則主張，台灣國民具備高素質，只要政府以道德勸說、相信人民，呼籲密切接觸者須於七天內均自主快篩陰性才可出門，八十％民眾均會配合。

柯文哲強調，去年五月爆發嚴重本土疫情，台灣未曾動員警察、軍隊，更未如中國上海強行將老百姓關在房內、出動武警上街抓人等強硬手段，僅靠著民眾配合、自主防疫便成功撐過危機，因此政府也應相信人民，透過道德勸說，輔以公權力規範少數違規者，即可以最低社會成本度過此次疫情。

馮世寬表示，蔡英文總統已下令召集榮總及軍醫系統，此時須共同努力防止疫情擴散，因此北榮除原有醫院篩檢站外，此次也全力支援開設中正紀念堂防疫急門診；柯文哲昨視察後則再三向榮總致謝，直呼院方二十四小時全天候加開實驗室篩檢實在辛苦，但也再次見到，國家有難「大家都會站出來」團結抗疫。

中正紀念堂增設防疫急門診暨車來速PCR篩檢，預計今下午試營運，明正式上線。（台北市政府提供）

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