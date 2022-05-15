為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市清疏污水管 年花四千萬

    2022/05/15 05:30

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員潘懷宗發現，台北市政府清疏公共污水管線花費越來越高，每年編列預算清疏維護，從二○一七年的一六二二萬元到去年高達四一五○萬元，而這五年來，有九成案件、高達一萬八八二件為油脂堵塞，累計開罰七間店家，均遭開罰四次，包含鼎泰豐、吉野家及富利餐飲等知名店家，他呼籲業者應善盡企業社會責任。

    9成案件油脂堵塞 議員籲業者善盡責任

    工務局副局長張郁慧表示，依法部分營業場所應設置油脂截留器，若沒裝設，建管處可處以怠金，衛生局稽查也可開罰，罰款六萬元起跳。從二○二○至二○二一年，針對一年塞三次以上的熱區清查，原本有六百多處，經稽查已減少九成。

    潘懷宗指，堵塞原因包含雜物、水泥漿、油脂、土石塊、樹根，以油脂為最主要問題，由於仍有三成商家未裝油脂截流器，衛工處將一年內曾發生油脂堵塞三次區域視為熱區，共二三七處熱區，做預防性清疏，對商家宣導裝油脂截留器與水質稽查。

    衛工處表示，公共污水管線堵塞數量從二○一九年的三三一八件，下降到去年的二二四三件。知名店家遭裁罰，都有裝油脂截流器，但水質油脂仍超標，應是清理頻率不夠，除兩家仍在改善期，其他都改善合格，市府聯合稽查小組會針對油脂堵塞加強查察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播