北市清疏污水管 年花四千萬

2022/05/15 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員潘懷宗發現，台北市政府清疏公共污水管線花費越來越高，每年編列預算清疏維護，從二○一七年的一六二二萬元到去年高達四一五○萬元，而這五年來，有九成案件、高達一萬八八二件為油脂堵塞，累計開罰七間店家，均遭開罰四次，包含鼎泰豐、吉野家及富利餐飲等知名店家，他呼籲業者應善盡企業社會責任。

9成案件油脂堵塞 議員籲業者善盡責任

工務局副局長張郁慧表示，依法部分營業場所應設置油脂截留器，若沒裝設，建管處可處以怠金，衛生局稽查也可開罰，罰款六萬元起跳。從二○二○至二○二一年，針對一年塞三次以上的熱區清查，原本有六百多處，經稽查已減少九成。

潘懷宗指，堵塞原因包含雜物、水泥漿、油脂、土石塊、樹根，以油脂為最主要問題，由於仍有三成商家未裝油脂截流器，衛工處將一年內曾發生油脂堵塞三次區域視為熱區，共二三七處熱區，做預防性清疏，對商家宣導裝油脂截留器與水質稽查。

衛工處表示，公共污水管線堵塞數量從二○一九年的三三一八件，下降到去年的二二四三件。知名店家遭裁罰，都有裝油脂截流器，但水質油脂仍超標，應是清理頻率不夠，除兩家仍在改善期，其他都改善合格，市府聯合稽查小組會針對油脂堵塞加強查察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法