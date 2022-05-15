北市駕駛染疫、運量減 23線公車減班

北市逾百名公車駕駛陸續確診，客運業者苦撐經營，北市公共運輸處接連收到廿三線公車申請減班。 （記者蔡亞樺攝）

2022/05/15 05:30

累計逾140名駕駛確診 人力短缺 業者擬提案向市府爭取成本及紓困補助

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎本土疫情延燒，市區公車成重災區，台北市公車駕駛累計已超過百人確診，駕駛人力荒問題更是雪上加霜，多家客運業者撐不住，最近出現「減班海嘯」，北市公共運輸處接連收到廿三線公車申請減班，夜間公車三十九路票價也悄悄在上月首度調漲為原價，全票從十五元調高為廿二元，客運業正醞釀檢討運價機制，擬提案向台北市政府爭取成本及紓困補助。

夜間公車39路 全票調為22元

去年五月疫情高峰，北市公車平均日運量下滑至五十九萬人次，今年三月每日載客約一○九．六八萬人次。近日疫情嚴峻，公運處依悠遊卡刷卡數推估聯營公車近一週（五月二日至八日）每日載客約七十三．三三萬人次，與去年前四個月每日運量相較，約下跌卅七％。

部分離峰班距拉長或提早收班

截至本月十四日，已有一四二名公車駕駛確診，人力短缺日趨嚴重。客運業者先將離峰班距拉長或提早收班，大南客運五月九日起，將二一八區間車離峰及例假日班次停駛、三○二路減班，欣欣客運前三天宣布羅斯福路幹線等十六線公車，調整發車時間。

業者︰若撐不住 拉長尖峰班距

業者表示，市長柯文哲任內重要交通政策之一是「類捷運」的幹線公車，今年疫情躲不過這一波減班海嘯，各家都在撐，如果人力還是沒補足或市府沒有補助或紓困，接下來就是要將尖峰班次班距拉長。

公運處︰持續觀察滾動檢討

公運處主秘楊靜婷說，近期公車搭乘人次持續減少，業者因應疫情申請服務水準調整，尖峰維持原班距、離峰及假日採短期調整，目前有廿三線公車申請減班，將持續觀察並滾動檢討班次。

另外，北市僅有三線夜間公車二六五、二一二、三十九路，夜間十一時後發車服務夜歸乘客，其中三十九路考量服務乘客，長年以來全票、半票皆優惠收十五元、八元，受疫情衝擊，首都客運不堪成本增加，上月向公運處申請恢復成原票價，全票廿二元、半票十二元。

首都客運總經理李建文說，夜間公車乘客不多，物價上揚、給付加班費，只好恢復原票價。目前運價機制使得雙北公車營運嚴重不敷成本，有許多不合理項目，如去年疫情廣告租金下降，卻規定廣告租金減項四十％給政府，三級警戒運量營收減少八成，運價也沒補給業者，不符權利義務對等關係。

李建文說，學校停課，運量下跌，市府應檢討運價並給紓困。對此楊靜婷表示，依法每兩年提送運價檢討，今年於七月份提送，如公（工會）有提送運價檢討，北市依規定辦理審議。

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