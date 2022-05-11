黃珊珊搞錯規定 陳時中：不懂要問衛生局

指揮中心出示簽收單，顯示最近一批卅萬劑的快篩試劑已經由北市某高中在本月九日簽收。（指揮中心提供）

2022/05/11 05:30

〔記者楊心慧、吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情變化，中央流行疫情指揮中心調整居家隔離和確診者居家照護規定，但北市副市長黃珊珊九日稱，中央規定五月八日凌晨起就不開居家隔離書，所以不會再有居隔的人，昨天遭指揮中心指揮官陳時中打臉，指居隔者有證明需求都該提供，並要黃不懂就該請教自己的衛生局。對此，黃珊珊昨改口表示，五月八日後自主填報的人才會開（居隔書）。

9日稱中央規定不開居隔書 黃改口

黃珊珊九日於台北市疫情記者會上表示，中央已規定五月八日凌晨起就不開居家隔離書，所以不會再有居隔的人，舊案也不會再開，居隔通知書可能也不會補發，中央命令突然下來，關懷中心每天都有新命令，可能跟民眾回應時並不是很正確，會再改進，但中央政策下來沒辦法回頭補發。

陳時中：居隔者有證明需求都該提供

陳時中昨在疫情記者會上表示，黃應該和衛生局請教怎麼做，有困難向中央提，若居隔者有證明需求都應該給，有居隔事實就該開單，不管以電子或紙本形式都可，也都有相關規定。

對此，黃珊珊昨在北市疫情記者會被媒體問到此事時表示，我們說的是從五月八日後，要自主填報的人才會被開（居隔書）。

台北市衛生局則說明，從五月八日起，僅針對確診者的同住家人或是同寢室室友，當民眾接到確診簡訊或是健保APP通知時，可連結確診者個案自主回報系統，民眾把同住家人、室友資料填寫完成，完成上傳後，系統將自動回傳電子居家隔離書給民眾。

至於職場、學校相關的接觸者，北市衛生局指出，從八日起改以不匡列、不開立居隔書為原則，同時在實施當天與舊案適用，但民眾若有請假、保險的需求，我們仍可視需求開立。

黃稱沒收到快篩 阿中：某中學教官簽收

另外，黃珊珊又批北市沒收到中央給的七十三萬劑快篩試劑，陳時中指出，九日撥出去的這批已到北市聯絡人的倉庫，在「某中學、由某教官簽收了」，他不知道過程中發生了什麼事，黃珊珊應該要跟衛生局聯絡清楚。指揮中心昨天晚間也秀出快篩的簽收及驗收單，顯示最近一批卅萬劑的快篩已經由北市某高中在本月九日簽收，簽收人為王姓教官，且驗收結果都合格。

教官證實簽收30萬快篩試劑 驗收合格

某中學王姓教官受訪時表示，已收到衛福部的三十萬快篩試劑，也馬上通報教育局疫情辦公室，且已發送各級學校，而大同高中已接受教育局委託，將快篩劑發送給補習班、幼兒園、國小到國高中，時間已一個多禮拜。

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