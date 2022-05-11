發包流標 北市抽水站8個月未清淤

北市議員王欣儀接獲投訴，指北市抽水站已經八個月都沒清淤。（王欣儀提供）

2022/05/11 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕每年五月至十一月是國內防汛期，但台北市議員王欣儀發現，台北市八十多處抽水站前池清淤工作，竟因清淤工程發包流標，長達八個月未清淤，甚至有水利處員工反映，已經有抽水站上的垃圾及前池的淤泥無法清出，向上級反映也沒用，擔心一旦出事，又要基層員工背鍋頂罪。她質疑，汛期都已到來，北市府竟嚴重離譜落後，根本把防汛當兒戲。水利處坦承，至今仍有北投區的北憲抽水站淤泥超標未清。

水利處：北憲抽水站淤泥超標未清

王欣儀調閱二○二○至二○二二年度抽水站前池清疏工程案件資料指出，北市花費二○一四萬元清除七五一九立方公尺的淤泥，但這筆三年的連續性清淤預算，在執行一年半後經費用罄，導致去年九月至今都沒清淤。王欣儀質疑，北市整整八個月沒有清淤，且今年汛期已經開始，非做不可的工作為何卻發包不出去？王欣儀認為，水利處清淤預算不該一次編三年，可以改成二年連續預算，才不會像現在一樣錢花完之後無法接續清淤，產生空窗期。

水利處表示，每年都會盡力在五月汛期前完成抽水站清淤，由於汛期期間可能有大雨、帶來土砂，八、九月仍會清理，因此一年各月份都可能持續清淤。水利處在去年九月有確認列管抽水站完成清淤，現在只有北投區的北憲抽水站淤泥超標，但這裡也是今年開始淤積，並非去年未清淤導致，且其總淤積量不多，預計幾天就可完畢，約可在五月底處理完畢。

今年420萬清淤預算 沒廠商投標

王欣儀也指出，北市今年雖編列四百二十萬元清淤相關預算，卻在今年五月四日流標，原因是沒有廠商願意來投標。最近還有水利處員工向王反映，已經有抽水站上的垃圾及前池的淤泥無法清出去，向上級反映也沒有用，擔心等到出事後，又要由基層員工背鍋頂罪。

水利處解釋，清淤操作不易，若採人工清淤，工人需要親自下到箱涵挖淤，空間不大、且水會一直流，所以投標廠商也不多，未來會進行第二次發包、並向廠商邀標。

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