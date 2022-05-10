北市木柵機廠車來速篩檢站 明啟用

2022/05/10 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市昨增七千五十七例武漢肺炎本土確診，北市副市長黃珊珊表示，七大公費篩檢站前天陽性率為八十八．六％，目前疫情洪峰未到，往後幾天醫療量能必面臨史上最大考驗，北市已增設達廿二處防疫急門診，協助各醫院進行輕重症分流；此外，木柵機廠車來速PCR篩檢站預計明天對外開放，並持續協調各大醫院加開親子急門診。

輕重症分流 防疫急門診增為22處

黃珊珊昨主持北市防疫記者會表示，經上週與各大醫院開會後，感謝各院願配合國家要求、扛起社會責任，使台北市防疫急門診開設至廿二站點，每週可提供五．五萬急門診量能，協助全市醫院快速做到輕重症分流，並使快篩陽性民眾得以儘速篩檢、就醫、拿藥，同時維持中、重症病患急需的醫療資源。

北市目前於北區開設的北士科車來速PCR篩檢站，每日可提供一千五百人次採檢量能，市府已規劃於南區的木柵機廠停車場增設車來速篩檢站，由萬芳醫院協助調度醫療人力，預計明天對外開放，也會提前供市民預約，此外，市府也選定中正紀念堂作為第三處篩檢站的備案場地。

聯醫婦幼院區 親子防疫急門診啟動

聯合醫院婦幼院區昨起每週一早上八點至晚上八點開設親子防疫急門診，限提供十八歲以下青少年、兒童篩檢，並有小兒科醫師現場問診、給藥；黃珊珊說，凡有發燒、居家隔離期出現症狀、曾接觸確診者、有新發生的呼吸道症狀等兒童、青少年，可採預約掛號。黃珊珊提醒，民眾務必依照實際篩檢需求人數先行預約，北市府考量校園染疫情況嚴重、兒童就診也較多問題，持續努力協調各大醫院加開親子急門診。

累計10議員確診 議會擬休會兩週

此外，因衛福部評估本土疫情將於五月中下旬達到高峰，且北市議會已累計十名議員確診，台北市議會昨研擬將休會兩週，原訂於五月十六日進行的市長柯文哲市政質詢延後至五月卅日，除避免局處首長群聚，也使北市府可全心防疫，此提議已原則獲得議會各黨團同意，將待本週三政黨協商後做出最終決議。

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