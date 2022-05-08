交通違規檢舉限縮 北市議員：「類違停」1年恐增50萬件

交通違規檢舉新制4月底上路，紅黃線違規停車不得再檢舉，北市議員李明賢憂心，北市街頭一年增加50萬件「類違停」，違規更惡化。（台北市警察局交通警察大隊提供）

2022/05/08 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕交通部修正道路交通管理處罰條例，四月上路，其中紅黃線違規停車不得再檢舉，引發關注。北市議員李明賢指出，現在已有民眾反映違停變多，若警力沒增加、沒具體改善方案，且沒有檢舉達人檢舉，北市一年恐增加五十萬件的「類違停」，違規更惡化。

市警局︰因應進行勤務調整

對此，北市警察局長楊源明表示，在修法前，檢舉達人的檢舉增加員警行政負擔，限縮後，違停勢必會增加，也認為檢舉達人對違停有嚇阻作用，修法後違停應該會增加，交通大隊將因應進行勤務調整。

李明賢發現二○二○年員警開單為六十四萬八一二五件，民眾檢舉為五十萬六九二五件、占比約四十三％，去年警方開單是五十八萬一七四三件，民眾檢舉四十萬九八二六件、占比四十一％。

李明賢表示，交通部說民眾可以透過一一○檢舉違停，但路邊違停都是短短幾分鐘、下車買個東西，民眾打電話檢舉等警方到場，違停駕駛早就離開，這樣能夠開得到罰單？過去平均一年超過一百萬件的違停，把勤務分給轄區分局，這樣會累死基層。

李明賢說，警力沒有增加，若沒有具體改善方案，北市街頭每年恐將出現四十至五十萬件的「類違停」，就是違停沒有檢舉達人檢舉，警方也無法在第一時間趕來開單。

交大隊長涂國卿表示，觀察、分析違規停車成因，針對違停熱點研議改善作為。交大表示，修訂取締違規停車相關計畫，對取締項目及核分方式做通盤研議，過去著重消防通道做為計分重點，未來將主要幹道等嚴重違停的熱點，研議加權計分。

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