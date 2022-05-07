《市府原承諾要設》兒童篩檢綠色通道 北市遲未開設

2022/05/07 05:30

市府還在研議 議員強調高雄早已設立小兒快篩陽性社區特別門診

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市昨新增七七一六例本土武漢肺炎確診案例，台北市長柯文哲在防疫會議中指示，未來快篩劑統一由衛生局、教育局與消防局採購再做後續分配，避免浪費採購人力，並統一價格。不過，北市議員許淑華說，因應快篩需求，台北市政府曾允諾篩檢研議增設兒童優先綠色通道，但後來台北市府竟大轉彎，衛生局一度表示不開，直至昨她在臉書上質疑，市府才說內部有研議。

市府︰醫療量能與需求間做評估

台北市政府發言人陳智菡表示，針對兒童防疫門診與兒童綠色通道的開設，北市府內部原本就已有討論，只是有許多細節必須處理。防疫相關需求越來越大，但醫療量能卻無法無限制擴充，市長一直在全市醫療量能與需求間做評估與整體調度，並非沒同理心。

民眾向北市議員許淑華投訴，小孩快篩陽性，趕緊到醫院排隊PCR篩檢，等了一個半小時，不但小孩累、口也渴，接著再等待取藥，因兒童沒有成藥可服用，一定要等醫師開藥使用，且五歲以下兒童仍無疫苗施打，在這波疫情當中屬最弱勢的一群，家長無奈的心情怎麼不令人痛心？

議員︰第一時間篩檢 降低重症

許淑華表示，北市目前染疫的孩童約八三三人，要求衛生局加開「兒童綠色通道」，讓兒童能第一時間趕緊篩檢趕緊取藥，讓孩童服用，降低成為併發症或中、重症的風險。許以高雄為例，早就已設立小兒快篩陽性社區特別門診、九家醫院附設小兒科特別門診，五月七日正式啟用，柯市長自稱亞斯伯格以沒有同理心而自豪，但她始終相信在第一線看過家長焦慮又無奈的醫療團隊，不至於如此。

市府搶買快篩 挨批多頭馬車

因快篩試劑需求大增，北市議員徐弘庭昨也批評，北市府各機關一窩蜂搶買快篩，局處多頭馬車、各自搶買，並公布各機關採購快篩劑單價，發現北市動物保護處以限制性招標、採購五百劑，每劑要價一五○元，遠高於衛生局共同供應契約採購每劑五十九元，他要求統一窗口。

柯文哲昨在防疫會議中指示，未來快篩劑統一由衛生局、教育局與消防局採購再做後續分配，避免浪費採購人力，並統一價格。

另外，柯文哲表示，北市洪峰在五月十六日至廿三日，過了這個峰，確診才會降下去；今天將召集全市大醫院院長開會，討論醫院的病床數，目前北北基桃首都生活圈的電信足跡密密麻麻，代表北部人的移動速率大於中南部，但預計過兩週就會擴散到中南部，也希望北部的經驗，可以提供中南部參考。

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