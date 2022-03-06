北藝3/11試營運 里長憂停車位不足

台北藝術中心3月11日試營運，預估單日最高2800人進場，但汽機車停車位不到600個，里長擔心停車位不足，造成周邊交通打結。（記者蔡亞樺攝）

2022/03/06 05:30

單日最高2800人進場 汽機車停車位不到600個 市府籲搭大眾運具

〔記者蔡亞樺／台北報導〕一度因廠商倒閉而延期完工的台北表演藝術中心，將於三月十一日試營運，預估單日最高有二千八百人進場，地方人士滿心期待，不過北市議員張斯綱發現，北藝中心竟只蓋一層停車場，提供汽、機車共不到六百個停車位，停車位嚴重不足，恐致士林附近交通大打結，里長也憂心「停車位絕對不夠」，只能走一步算一步。

停車差別費率 最高每小時60元

台北市政府將祭出北藝停車場「差別費率」，當大型活動演出時，停車費調到最高每小時六十元，以價制量抑制私人運具。北藝中心總監王孟超表示，已研擬相關配套，將與台北捷運公司合作推出搭捷運看表演優惠，並改善行人動線，藉此鼓勵民眾搭大眾運具。

至5月中 安排15團隊58場演出

位在劍潭路、基河路與文林路交叉口的北藝，緊鄰士林夜市，巨大銀色球體的外型抓人眼球，當地居民及商家引頸期盼許久，三月十一日試營運測試到五月中，北市府規劃十五組團隊安排五十八場售票及免費演出，開放四萬人參與、單日最高兩千八百人進場。

鄰近士林夜市 交通尖峰流量大

「汽車兩百格、機車三五三格，這樣夠用嗎？」張斯綱質疑，劍潭路、文林路一帶就是十字的交通關卡，尖峰時間車流龐大，北藝節目表演開場大多在晚間七時，正值下班尖峰時段，但北藝只蓋一層地下停車場，令他非常驚訝，百齡高中、基河路的承德公園停車場時常滿場，他痛批停車空間設計不周。

張斯綱說，北藝群眾目標不只是雙北市民，甚至是全國民眾，外縣市民眾或帶長輩出門一定是開車，北藝工作人員也要停車，佔據相當比例的停車位，更何況士林夜市周邊停車位吃緊，停車未來勢必是一大頭痛問題，市府當初設計過於理想化，開幕後可能造成附近交通大打結。

在地的義信里長陳中和表示，大家都很期待北藝營運，對地方發展有助益，就像台北燈節為士林夜市帶來許多人潮，他相信很多人想去北藝看表演，一定有不少人會開車，但北藝附近的停車場已經不足，週末停車要排隊。

陳中和說，北藝興建前他就建議增建停車場，但市府解釋國際標案已標出無法再蓋，他擔心當做臨時停車場的士林紙廠未來也將開發，停車位絕對不夠，衝擊交通，但也只能走一步算一步。

對此王孟超強調，因先天條件，北藝基地以前是基隆河的河床，再往下挖蓋停車場成本太高，且也不符節能減碳，因此鼓勵民眾搭捷運，也規畫讓計程車能直接駛入北藝二樓下客，減少外部交通負擔。

改善行走環境 人行道加設引導

王孟超表示，經盤點距離北藝十分鐘路程的停車場，約有一千六百格停車位的量能，像是承德路上的前港公園停車場都沒停滿，承德路加設人行道引導民眾直達北藝，附近地下連通道也進行美化、增設手扶梯，改善行走環境，都是要鼓勵民眾搭乘大眾運具。

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