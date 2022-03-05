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    首頁　>　臺北市

    北市修正外送自治條例 總公司設新北也納管

    2022/03/05 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市率全台之先制訂「台北市外送平台業者管理自治條例」，在二○二○年三月上路，北市府近期擬修正六項條文，其中增列跨域屬地認定，就算業者總公司設在新北市，只要外送員在北市提供外送服務，皆受台北市外送平台業者管理自治條例規範，日前已在市政會議通過，將送台北市議會審議，有望在本會期通過。

    擬修正六項條文

    「台北市外送平台業者管理自治條例」共有十六條，目的為減少外送事故、保障外送員安全，本次修正六條文，包含外送員意外傷害致失能或死亡保險，最低保險金額從二百萬提高到三百萬元，業者每月需將納保的外送員人數報北市府備查，否則不能讓外送員送餐。

    另增訂外送員在外送期間，應在外送箱標示平台名稱，若沒標示、違規屆期未改善，可處二萬至八萬元罰款；外送員滿一年需進行教育訓練，針對發生職業安全、食品衛生安全或交通安全事故的外送員，需在事故發生後三個月內，實施每次至少一小時的教育訓練課程。

    台北市勞動局指出，過去平台業者總公司設在新北，但外送員若在台北市送餐，台北市自治條例管不到，本次修正就算業者總公司設在新北市，只要外送員在北市提供外送服務，台北市仍有管轄權，該條例仍可以規範業者。

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