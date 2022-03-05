北市民生物資儀表板 議員爆料無查核機制

2022/03/05 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府為避免重要民生物資缺乏，民眾恐慌導致搶購囤貨，建置「台北市物資供應情形專區」，以儀表板燈號供民眾查詢庫存，卻遭質疑不準確；台北市議員簡舒培調查後發現，市府竟無查核機制，任由業者回報「庫存燈號」，而非實際庫存數量，也不會調查市場是否出現缺貨。

商業處︰不代表各店實際上架數

對此，台北市商業處表示，庫存量燈號為各業者前一日整體庫存狀況，不代表各店實際上架數量，該資料由各家公司逐日回報，由系統匯總計算同一品項、不同群組之業者平均後顯示燈號，不顯示各分店的供應情形，以兼顧業者商業機密。

北市商業處去年建置「台北市物資供應情形專區」，將超商、超市、賣場相關的重要民生必需品庫存狀況及台北市農產品批發交易量價資料，透過「台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板」以紅、黃、綠三種燈號視覺化呈現庫存，供民眾即時查詢庫存，卻遭外界質疑不準確，通路上明明有庫存，儀表板卻顯示紅燈。

簡舒培︰隨業者喊燈號 導致失準

簡舒培調查後發現，北市府主張和賣場、超市及四大超商建立即時聯絡管道，調查民生物資，但都是由業者自己報告「庫存燈號」，再以各業者回報的「燈號」數量作為平均，最後僅以一個燈號顯示，民生物資品項，並非讓業者回報物資庫存數據，隨業者喊「燈號」，且也無查核機制，才會導致儀表板不準。

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