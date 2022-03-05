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    乘客噴酒精消毒 北捷座椅掉漆

    台北捷運公司最近調查發現，旅客用酒精消毒擦拭座椅，導致座椅表面的油漆溶解，呼籲旅客勿以酒精噴灑。（北捷公司提供）

    台北捷運公司最近調查發現，旅客用酒精消毒擦拭座椅，導致座椅表面的油漆溶解，呼籲旅客勿以酒精噴灑。（北捷公司提供）

    2022/03/05 05:30

    乘客反映沾染衣物 北捷︰座椅表面聚胺脂漆遇酒精溶解 請勿使用

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，不少民眾基於防疫，隨身帶著酒精消毒，但台北捷運公司最近接獲旅客反映，褲子疑似沾到捷運座椅油漆，調查才發現有乘客用酒精擦拭，導致座椅表面的聚胺脂（PU）漆溶解，呼籲乘客勿用，將尋找貼膜或更佳座椅漆等耐酒精的材料。

    公車座椅 也不鼓勵噴酒精

    而同樣為大眾運輸的公車，大都會客運總經理李建文表示，公車座椅材質與捷運不同，類似合成的人造皮，依照國家規定與SOP（標準作業流程），駕駛以稀釋漂白水進行全車消毒，並不使用酒精，因此也不鼓勵乘客自備溶劑噴灑座椅，因不清楚溶劑的成分是否有危險物質。

    資歷八年多的陳姓公車駕駛說，每趟出車結束後是用漂白水消毒，雖然座椅皮革不會溶解，但感覺有點褪色，乘客沒反映過有沾染到衣物，但他也看過乘客用酒精消毒，通常是噴在手上，比較少人會直接噴座椅。

    台北捷運每日進出旅客成千上萬，北捷公司近日接到一位旅客投訴反映，褲子疑似沾到座椅的油漆，讓北捷公司人員匪夷所思，深入調查才發現，起因旅客使用市售酒精直接噴灑座椅擦拭，導致座椅表面聚胺脂漆溶解所致。

    北捷︰可用次氯酸水或稀釋漂白水

    北捷指出，酒精是有機溶劑，不只會溶解捷運列車座椅面漆，也會溶解皮膚的油脂，對於有塗層、油漆或是皮製的家具、皮包、皮鞋、汽車內裝，均有可能造成掉漆或損壞。

    北捷︰將尋找貼膜或耐酒精材料

    目前全線捷運車站、月台等旅客接觸之處，北捷採用的是稀釋後的漂白水，不會傷害溶解座椅面漆。北捷表示，如旅客要自行消毒捷運座椅，建議使用次氯酸水或濃度○．○五％漂白水；為防範類似事件發生，亦將尋求更佳座椅漆或貼膜、鍍膜等耐酒精材料。

    北捷提醒，民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，請全程配戴口罩，違反規定者最高罰鍰一萬五千元，並拒絕運送，並可多加利用捷運自動售票機，機器減少人員接觸，防疫更安心。

    台北捷運公司指出，酒精是有機溶劑，會溶解捷運列車座椅面漆。（北捷公司提供）

    台北捷運公司指出，酒精是有機溶劑，會溶解捷運列車座椅面漆。（北捷公司提供）

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