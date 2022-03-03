《北市人口估年中跌破250萬人》士北、松信區 議員恐各減1席

2022/03/03 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕二○二二地方公職人員選舉投票將在十一月廿六日登場，但台北市人口持續下降，若人口少於二五○萬人，除台北市副市長將減少一名，人口流失嚴重的第一選區（士林、北投區）、第三選區（松山、信義區），議員數也可能會各少一席。

依地方制度法規定，直轄市政府可有二位副市長協助市長處理市政，直轄市人口若在二五○萬以上，可以增置一名副市長。市議員部分，直轄市人口扣除原住民人口二百萬人以下，區域議員數不能超過五十五人，超過二百萬人的直轄市，每增加十萬人口增加一席議員，區域議員數不能超過六十二人。目前台北市共有六十一席行政區議員、二席原住民議員。

台北市二○二一年人口數據顯示，當時人口數扣掉原住民人口後約有二五八萬人，預估會減少一席議員，北市選區中又以士林、北投人口下滑比例最高。若北市人口跌破二五○萬人，下滑比例其次的松山、信義議員席次也可能受影響。

台北市民政局表示，北市二月人口數共有二五○萬四五九七人，預估年中人口可能跌破二五○萬人。台北市選舉委員會表示，依照「公職人員選舉罷免法」規定，選舉人口數會以選舉投票月前第六個月月底戶籍統計之人口數為準，今年五月的人口數才會決定選舉的議員席次。

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