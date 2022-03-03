紅綠燈恐「誤導暴衝」 北市交工處：慢慢汰換

台北市各大路口設置的紅綠燈號誌，因早年設備問題，紅燈倒數完畢會出現虛線情形，因此讓不少汽機車駕駛搶快暴衝，潛 藏危機。（記者蔡亞樺攝）

2022/03/03 05:30

紅燈讀秒完變虛線 駕駛未等綠燈亮就衝出 全市2600多處 8成有此問題

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市目前設置兩千六百多處紅綠燈號誌，在紅燈讀完秒數後閃爍成一條虛線，並未立即變綠燈，不少汽機車駕駛「被誤導」，一看見倒數歸零就衝出去而釀成事故，號誌隱藏「暴衝」危機，至今仍存在各大路口；北市交通管制工程處坦言，八成的路口號誌有此問題，現已有新的技術，可讓時制即時轉換，但經費龐大，須慢慢汰換。

駕駛︰常見機車騎士衝出又急煞

台北市政府二○○八年起，在重要幹道路口推動紅燈倒數計時器，主要考量北市生活步調快，駕駛在紅燈停等時情緒較為焦躁，在各路口紅燈清道時間不一致的情況下，駕駛一不注意，易險象環生，因此各大小路口的號誌，長年以來提供紅燈倒數讀秒的功能。

然而，紅燈倒數隱藏的「暴衝」危機依舊存在，陳姓汽車駕駛說，經常看到紅燈讀完秒數就變成一條橫槓的虛線，很多在停等區的機車騎士就衝出去，有些人發現沒換成綠燈，趕緊煞住，滿危險的；蔡先生說，他下班經過和平西路等路口都有遇到這樣狀況，被騙了好幾次。

交工處︰新技術可讓時制即時轉換

交工處科長謝霖霆解釋，以前號誌控制器沒辦法即時把秒數傳輸到燈頭，號誌控制器沒有即時通訊的傳輸功能，出現時制轉換時有誤差，實際秒數跟控制器不一樣，因此變成橫槓的虛線，類似一個安全機制，用路人才不會以為每個週期都是一樣的紅燈秒數。

新設備一組二、三十萬 經費可觀

交工處長劉瑞麟坦言，目前北市八成路口的號誌都有此問題，以前號誌是學習式，每座號誌切成十個或十二個週期運作，每個週期採固定的紅燈秒數。近年技術進步，號誌增設一組傳輸電線的設備，能即時偵測當下車流，號誌可以即時切換，一組設備就要花費二、三十萬元，若要全市更換，經費可觀。

其實紅燈秒數倒數行之有年，也讓國人習以為常依賴紅燈倒數而搶先起步，容易發生潛在意外，四年前就有網友在公共政策網路參與平台提案取消紅燈倒數，但當時交通部道安會評估利大於弊，應無改變的必要。

擬從推動智慧號誌路口做起

交工處強調，全國號誌皆有類似的問題，市府也想改善這樣的問題，只是經費龐大，且增設傳輸線要挖馬路，但北市挖路不容易，因此打算從推動智慧號誌的路口開始做，慢慢將號誌設備升級，汰換速度尚無時間表。交工處提醒，用路人務必確認綠燈亮了才通行，不要依賴秒數。

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