二備金救命錢 北市府用來抽獎催婚

2022/03/02 05:30

〔記者楊心慧、蔡思培／台北報導〕台北市人口估計今年中跌破二五○萬人，且每年登記結婚人數逐年下降，台北市政府統計，二○一五年至去年減少七千多對新人，北市民政局首推「千萬結婚抽獎」，讓今年登記結婚、遷戶籍新人可抽最高廿萬元大獎，但北市議員發現，市府動用俗稱救命錢的「第二預備金」一千萬元，痛批抽獎催婚是天方夜譚，根本達不到催婚、入籍台北的效果。

辦結婚登記、雙方設籍 就可抽獎

民政局昨辦「鼓勵結婚抽獎活動」記者會，北市副市長黃珊珊宣示展開「搶人大作戰」，「千萬要結婚」是第一部曲，亞洲社會先結婚才可能生育；第二部曲提供生育獎勵金，第三部曲落實居住正義，北市房價、物價高於其他地方，盼提供社宅、減稅，讓年輕人願意在北市生育。

民政局指出，今年一月一日起至十二月三十一日，民眾只要在北市辦理結婚登記，雙方均設籍於台北市的新人就符合抽獎資格，每月抽出十名五萬元獎金、每季會抽五名十萬元，並抽出十個年度加碼獎金廿萬元、總獎金兩百萬元，市府會主動通知新人是否中獎。

民政局表示，以去年北市結婚統計數據，全年結婚對數約一萬對、每月平均不到一千對，中獎率約一．三％，民眾若今年一、二月已在台市結婚登記，但新人雙方或其中一方戶籍不在北市，只要在三月四日前完成遷入戶籍，還是能抽獎。

吳沛憶：五萬元催婚是天方夜譚

北市議員吳沛憶調閱資料發現，市府規劃目標值是二千對，但去年北市結婚對數僅一萬一千對，消化預算卻不見得有更多人結婚，抽獎的應都是原就規劃結婚的人，並非市府原本聲稱的政策目標，用五萬元獎金催婚根本是天方夜譚，光是婚禮、婚紗、拍照、喜餅要花的錢遠超過五萬元。

吳沛憶認為，市府應長遠規劃人口政策，例如設計有效鼓勵男性育嬰留職停薪的機制、提高女性婚育意願等長期性的規劃，而非天真地用辦抽獎就想改變北市的人口趨勢。

許家蓓：一次性活動難達效果

北市議員許家蓓則指出，民政局統計，北市平均每年都減少一千多對結婚，結婚率也節節下降，若只是抽現金、禮券，仍無法增加結婚率，即便提高也只是暫時性，民眾終究會把戶籍遷到外縣市，市府應從政策面加強，而非辦一次性活動，花千萬納稅錢卻達不到效果。

民政局：結婚獎金是誘因

面對議員質疑結婚獎金的成效，民政局長藍世聰表示，每樣政策都要做一點，這次最重要的是誘因，展示政府願意用各種方式支持年輕人敢婚敢生。外界擔憂有人為了五萬元假結婚，對此黃珊珊說，結婚完一年戶籍都要在北市才能抽獎，若結婚完下個月就離婚，將無法抽獎。

台北市推出千萬結婚獎金，只要設籍市民今年辦理結婚，每月、每季都可抽獎金。（記者蔡思培攝）

基隆市區連續假日塞爆。（擷取自臉書基隆人大小事）

基隆市區東岸停車場假日停等進場的車輛影響周邊交通，市府將驅離。（記者盧賢秀攝）

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