民進黨首都一役 雙陳都有人挺

前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，被視為最大活棋，在黨內掀起不小波瀾。（資料照）

2022/02/28 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，使得民進黨在二○二二年台北市長提名佈局，以及二○二四年總統大選等選戰策略，出現新的可能性。黨內也傳出，一名有志爭取二○二四民進黨總統提名者，近日親勸衛福部長陳時中轉戰下屆桃園市長，這也使「雙陳 」在二○二二的參選動向備受關注。

陳建仁於去年底申請入黨，推薦人為總統蔡英文，被視黨內可競逐二○二二年台北市長選舉等位置的「最大活棋」，掀起不小波瀾。

民進黨在台北市長佈局，除了部分英系人士支持陳時中出戰，黨內也有一股不小的力量運作陳建仁參選，除了醞釀「雙陳」出場同步進行，正國會領導者林佳龍也有意角逐首都市長。

黨內立委曾肯定說，如果陳建仁願意選台北市長，確實是個驚奇的安排，也很有競爭力。黨內人士也分析陳競選下屆北市長的「優勢」，認為在疫後時代，以及台灣逐漸成為經濟及地緣政治上都舉足輕重的國家的此刻，首都市長如何面對後疫情時代的發展非常關鍵，推出能夠充分掌握相關動態，而且有能力因應的人很重要。

值得注意的是，陳建仁入黨過程，也傳出「卡陳」插曲。北市黨部上週五審查陳入黨案前夕，有媒體報導，陳建仁繳交入黨申請是在二月遞件，而非入黨申請書寫的十二月底，引發議論。

陳建仁入黨 傳出卡陳插曲

據了解，上週五民進黨台北市黨部「入黨審查會」開會審查陳建仁入黨資格前，綠色友誼連線的前民進黨台北市黨部執行長朱政騏、朱妻北市黨部執委沈春華突現身會場，執意列席入黨審查。沈春華並指有媒體報導陳建仁入黨時間有玄機，質疑北市黨部審查陳的入黨申請案是「黑箱作業」。

由於沈春華並非入黨審查會成員，基於入黨申請人個資等考量，當時入黨審查會召集人、北市黨部執委葉同慶出面溝通，並拒絕沈等人入內。這項小插曲，已引起側目與黨內聯想。

審查會當天審查包含陳建仁等十五人入黨申請，會議半小時落幕並通過陳入黨申請案。北市黨部主委吳怡農會後也澄清，陳建仁遞件申請入黨時間確實是在去年底，入黨審查結果將呈報黨中央，生效日期正是申請入黨日期。

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