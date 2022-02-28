《一日北高挨批選舉造勢》柯文哲嗆抹黑 林穎孟︰戳破「國王的新衣」

2022/02/28 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨進行任內最後一次自行車「一日北高」活動，出發時民眾黨參選人大陣仗出席陪同、更舉印有自己名字的看板為柯加油；但對於此活動遭北市議員林穎孟批是選舉造勢，柯不滿嗆「小小年紀就學會抹黑造謠實在不簡單」，林則反擊，憑證據說實話戳破「國王的新衣」，喊話柯勿「見笑轉生氣」。

民眾黨選將到場加油 卻舉自己名字看板

柯文哲昨清晨六點騎上自行車自北市關渡宮出發，目的地至高雄市大義國中，開始全程約三百六十五公里的「一日北高」；而包括民眾黨市黨部、市議員參選人全數出席，雖美其名是支持自行車運動、為柯文哲加油，但當車隊出發時，每個參選人卻未拿柯文哲名字看板，反而各自持印有自己名字的看板在路邊爭曝光。

而民眾黨為此次「一日北高」活動全力動員，令林穎孟直批柯文哲濫用市政資源作為競選造勢工具；對此，柯文哲昨表示，事前就已交代參選人出席時不得穿競選背心、喊競選口號等，但仍被抹黑成政黨動員，反嗆林「小小年紀就學會抹黑造謠實在不簡單」。

林︰民眾黨確有動員選舉造勢計畫

林穎孟則反擊，民眾黨日前公然謊稱此活動「黨中央沒有安排選舉，都是民眾自主加油」，事實上民眾黨選舉小組確實有「一日北高」政黨造勢計畫，企劃內容白紙黑字寫明「黨部動員、選舉」，自己據此一字未刪、按證據說實話，何來「造謠抹黑」之說，柯文哲的指控實令人瞠目結舌。

林穎孟直指，此次「一日北高」活動雖由民間的自由車協會主辦，但是北市府體育局仍給予五十萬元補助款，因此本著議員職責予以監督、提出問題要求改善，然而柯文哲與民眾黨一系列的行徑，如同是寓言故事「國王的新衣」，柯身邊無人敢說實話，自己只是「指出國王沒穿衣服的那個小孩而已」，喊話柯勿「見笑轉生氣」。

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