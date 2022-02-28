《砸153萬公帑》北市防疫書大內宣？ 逾9成章節有黃珊珊

國內武漢肺炎疫情尚未平歇，台北市長柯文哲卻砸錢印製北市防疫紀實書籍。（記者鄭名翔攝）

2022/02/28 05:30

每本成本逾3千 全書黃名字出現44次居冠 議員痛批柯以市政資源為黃輔選

〔記者鄭名翔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未平，台北市長柯文哲就急砸一百五十三萬元印製五百本北市防疫紀實書籍，不僅每本成本高達三千餘元，且內容處處讚揚即將參選下屆市長的副市長黃珊珊，不僅四十四次出現黃珊珊之名貫穿全書，更大力陳述她「率先全世界提出『防疫旅館』」、「在防疫上半場繳出漂亮成績單，為台北市打下堅實防疫基礎」等溢美之詞。令北市議員簡舒培痛批，柯趁最後任期以市政資源為黃造橋鋪路，浪費大筆公帑進行選戰「大內宣」，實在厚顏無恥。

黃︰是市府防疫日誌 非個人專書

對此，黃珊珊昨反駁是作為個人宣傳，強調此書是北市府的防疫日誌，也是同仁們的集體記憶，共同度過最艱難的時刻，希望留給後人在面對疫情危機時作為政府機關參考因應的範本，若是因人設事、專為自己寫的書，書名就該改成「黃珊珊抗疫日誌」。

陳智菡︰黃指揮防疫 佔重要角色

北市府發言人陳智菡也回應，一年多來北市累積許多珍貴防疫經驗，該書訪談一百多位受訪者，還原市府各機關、醫療院所與民間團體的防疫作為，不只是很好教材，也希望能帶來正能量；而黃珊珊作為防疫指揮官之一，書中有一定露出及重要角色，非常正常。

北市府於廿四日在萬華區剝皮寮歷史街區演藝廳盛大發布《堅韌的疫誌—台北市防疫紀實》新書，柯文哲率副市長黃珊珊、蔡炳坤出席，大談去年五月至七月間北市爆發嚴重本土疫情時的防疫表現，黃珊珊致詞時也自豪說道，與防疫人員一同在歷史建築剝皮寮「寫下歷史」。

議員︰疫情未歇急出書誇耀惹議

然而當前疫情尚未平歇，柯文哲就急著出書誇耀防疫表現，責成黃珊珊主持編纂計畫、北市府觀光傳播局出版，總花費高達一百五十三萬公帑印製五百本、每本三百廿頁、市價三百五十元的專書，平均每本成本超過三千元，且雖市府宣稱是記錄百餘名前線防疫人員、醫護的抗疫紀實書籍，但全冊十五章節中，黃珊珊的名字就貫穿十四個章節，也因此引發爭議。

簡舒培︰文句極盡吹捧之能事

簡舒培細讀發現，本該是記錄前線防疫人員奉獻的專書中，黃珊珊名字出現多達四十四次，不僅為眾人之冠，甚至高出柯文哲一倍有餘，且許多文句極盡吹捧之能事，包括形容黃是「堅韌且溫柔的副指揮官」，稱其「在防疫上半場繳出漂亮成績單，為台北市打下堅實防疫基礎」，更盛讚「從來沒看過一個副市長像黃珊珊那樣」、「率先全世界提出『防疫旅館』」等溢美之詞。

簡︰疫苗不當配發爭議隻字不提

簡舒培痛批，過去柯文哲推動市府取消書籍報章訂閱，去年發放台北市振興券時也以「很low」為由堅決不考慮紙本，如今為幫黃珊珊選情造橋鋪路、擦脂抹粉，不惜拿著市政資源出版一本成本高達三千多元的紙本書籍，不僅是雙重標準，且內容對黃極盡美化宣傳，但對於疫情最嚴重時期爆發疫苗不當配發等負面爭議隻字不提，全然違背「紀實」之本意，實是為黃進行「選舉大內宣」。

簡舒培重轟，柯文哲於市長任期最後一年已「毫無顧忌、明目張膽」將市政資源投入豢養民眾黨，完全無視外界批評，公然將北市府當作黃珊珊輔選工具，不僅過去曾「寄生」垃圾車，如今又特出專書力捧，目的就是為在今年選戰中力保黃與民眾黨議員選情開出好成績，避免斷送自身政治生涯，實在厚顏無恥。

傳局說明，《堅韌的疫誌—台北市防疫紀實》採購金額為一百五十三萬三千九百元，包含企劃、採訪撰稿與編輯、圖片攝製、印刷裝訂等費用，全書頁數計達三百廿頁，因採訪人物數量多，編輯作業與工程也比較大，首刷印量五百本係經評估預算可印製量。

台北市長柯文哲砸一五三萬印製北市防疫紀實書籍，日前盛大發布。（記者鄭名翔攝）

台北市長柯文哲砸一五三萬印製五百本北市防疫紀實書籍，內容挨批多處吹捧即將參選下屆市長的北市副市長黃珊珊防疫功績。（記者鄭名翔攝）

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