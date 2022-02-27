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    首頁　>　臺北市

    北市動物園門票將翻倍漲 全票120元

    台北市立動物園訂定新版的門票收費標準，全票將調漲至120元。（記者蔡亞樺攝）

    台北市立動物園訂定新版的門票收費標準，全票將調漲至120元。（記者蔡亞樺攝）

    2022/02/27 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園深受親子喜愛，超過廿年來入園門票始終維持全票六十元、優待票卅元，據悉，台北市政府近日已核定新版的收費標準草案，全票翻倍漲到一二○元，優待票也提高至六十元，並新增「市民票」六十元，皆採一票到底，搭遊園車或看展不另外收費，不少家長聽聞直呼吃不消、搶錢。

    增加市民票 皆採一票到底

    擁有百年建園歷史的台北市立動物園，是市庫的金雞母。目前入園門票全票為六十元、優待票卅元，若要參觀園內的教育育中心加收全票廿元、優待票十元，遊客列車一律車資五元。

    據新版「台北市立動物園門票收費標準」草案規定，一般民眾全票調漲為一二○元、優待票六十元，優待票對象為各級學生、義勇警消等，台北市民票六十元；團體票也調漲，卅人以上原本票價打七折後為每人四十二元、調漲至每人八十四元。

    教育局副局長陳素慧證實，新版門票收費標準草案將公告十四天，蒐集各界意見，若民眾有意見可以向動物園反映，公告期間結束送市府法務局審查，待市政會議通過就會發布實施，並送議會備查。

    民眾廖小姐說，小兒子喜歡動物，一家四口常在假日逛動物園，一次漲這麼多吃不消，感覺被剝奪假日娛樂。陳素慧說，目前全票六十元，教育中心看展、搭遊園車還要收費，票價調整後全部包含在內，市民票、非市民票皆一票到底。

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